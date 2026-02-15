The Sun cho hay, Harry Maguire nhận được sự tôn trọng và yêu mến rất nhiều từ phòng thay đồ Old Trafford và đại đa số đều mong MU gia hạn hợp đồng mới với anh.

Thỏa thuận của Maguire với MU sẽ hết hạn vào cuối mùa (nhưng có điều khoản tùy chọn kích hoạt thêm 12 tháng). Hiện tại đôi bên không có các cuộc đàm phán ký mới.

Harry Magure rất được các đồng đội tôn trọng và yêu mến. Họ muốn MU ký hợp đồng mới với trung vệ 32 tuổi. Ảnh: MUFC

Vài tuần trước, tin tức từ Daily Mail loan đi, INEOS muốn chia tay trung vệ 32 tuổi, để tạo cơ hội ra sân cho những người trẻ là Leny Yoro và Ayden Heaven – bộ đôi họ xem là “nền tảng cho hàng phòng ngự MU trong nhiều năm tới”.

Harry Maguire đá chính cả 5 trận (thắng 4, hòa 1), kể từ khi Michael Carrick trở lại Old Trafford thay Ruben Amorim dẫn dắt MU, vào tháng trước. Anh chính là Cầu thủ chơi hay nhất trận Arsenal 2-3 MU tại Emirates.

The Sun trích lời nguồn tin từ MU: “Các cầu thủ MU cho rằng sẽ thật điên rồ nếu CLB không đề nghị Harry Maguire một hợp đồng mới.

Anh ấy đã trải qua rất nhiều thăng trầm ở Old Trafford, nhưng đã vượt qua tất cả và đang chơi rất tốt.

Mọi người trong phòng thay đồ rất tôn trọng và yêu mến Harry Maguire. Anh ấy chỉ bảo rất nhiều cho các cầu thủ trẻ hơn như Ayden Heaven và Leny Yoro.

Đại đa số các cầu thủ MU đều muốn CLB ký gia hạn với Maguire”.

Harry Maguire được cho sẵn sàng giảm lương, so với con số đang nhận 190.000 bảng/tuần, để ở lại MU.

Thông tin từ báo chí Anh, với giá trị Maguire mang lại cho MU cả trên sân lẫn phòng thay đồ, lãnh đạo INEOS nhiều khả năng đổi ý, kích hoạt gia hạn thêm 12 tháng giữa đôi bên.