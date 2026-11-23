Hơn 3 năm kiên trì đến từng nhà, gặp từng người, trưởng khu phố đã góp phần thay đổi nếp nghĩ của đồng bào Khmer và làm đẹp những con đường trong khu phố.

Nếu từng đến khu phố Thạnh Đông, phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh cách đây vài năm, khi trở lại, nhiều người sẽ không khỏi bất ngờ trước sự đổi thay của nơi này. Những con đường bê tông nối dài khắp các ngõ xóm, hai bên là những ngôi nhà khang trang, sạch đẹp, tạo nên diện mạo mới cho khu phố.

Ít ai biết rằng, đằng sau sự đổi thay ấy tại khu phố có đông đồng bào Khmer sinh sống là sự đóng góp bền bỉ của ông Phạm Hoàng Thành Nam, Trưởng khu phố Thạnh Đông.

Khu phố Thạnh Đông là địa bàn đặc thù của phường Bình Minh khi có cộng đồng đồng bào dân tộc thiểu số Khmer sinh sống tập trung với 229 hộ gia đình và 971 nhân khẩu. Từ bao đời nay, cuộc sống của đại đa số bà con nơi đây gắn liền với trồng trọt và chăn nuôi gia súc. Cũng bởi nếp sống quen thuộc từ lâu, nhiều thói quen sinh hoạt cũ vẫn tồn tại dai dẳng, trở thành rào cản cho sự phát triển chung của địa phương.

Ông Phạm Hoàng Thành Nam - Trưởng khu phố Thạnh Đông

Trước đây, nhắc đến Thạnh Đông người ta nhớ đến những con đường đất nhỏ hẹp, nắng thì bụi mù, mưa xuống lại lầy lội, trơn trượt, việc đi lại của bà con gặp vô vàn trở ngại. Đáng nói hơn, thói quen chăn nuôi bò ngay trong khu vực sinh sống của nhiều gia đình dân tộc Khmer khiến môi trường sống bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nước thải, chất thải gia súc bốc mùi nồng nặc, ruồi muỗi sinh sôi, vừa mất mỹ quan, vừa tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh cho chính người dân.

Khi Nhà nước có chủ trương đầu tư mở rộng, nâng cấp đường giao thông nông thôn và chỉnh trang diện mạo khu dân cư, Thạnh Đông cũng là một trong những địa bàn được hưởng sự ưu ái đó. Thế nhưng, chủ trương đúng đắn ấy khi bắt tay vào thực hiện lại vấp phải không ít sự e dè, thậm chí là phản đối từ phía cộng đồng dân tộc Khmer.

Với bà con, từng tấc đất gắn với mồ hôi công sức bao đời, việc hiến đất làm đường đồng nghĩa với việc thu hẹp diện tích vườn tược, sân nhà. Việc thay đổi thói quen chăn nuôi lại càng khó khăn hơn gấp bội. Nhiều người lắc đầu từ chối, cho rằng "xưa nay ông bà vẫn sống vậy có sao đâu".

Lời vận động chân thành đến cuộc đổi thay trên từng con đường, ngõ xóm

Trước sự chưa đồng thuận của bà con, ông Phạm Hoàng Thành Nam, Trưởng khu phố, chọn cách bắt đầu bằng sự kiên nhẫn. Ông hiểu rằng, làm công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số không thể nóng vội, càng không thể chỉ dựa vào những mệnh lệnh hành chính khô khan. Muốn bà con lắng nghe, trước hết phải giúp họ hiểu; muốn bà con làm theo, bản thân người làm công tác dân vận phải thực sự gần gũi, chân thành và tôn trọng phong tục, tập quán của đồng bào.

Từ suy nghĩ đó, ông Nam kiên trì đến từng nhà, tuyên truyền, giải thích để bà con hiểu và thực hiện đúng các chủ trương, chính sách của Nhà nước. Ông vận động người dân di dời chuồng trại ra xa nơi ở, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm không gian sống sạch sẽ, góp phần bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình.

Thời gian đầu, mỗi khi thấy ông xuất hiện, bà con thường tìm cách né tránh. Hiểu được tâm lý đó, trong những lần gặp gỡ, ông không vội tuyên truyền, vận động mà chỉ hỏi han chuyện làm ăn, chuyện con cái học hành. Bằng sự chân thành và gần gũi, ông từng bước xóa bỏ khoảng cách, khiến bà con dần cởi mở, vui vẻ đón tiếp mỗi khi ông đến nhà.

Khi bà con đã cởi mở hơn, ông Nam mới khéo léo phân tích những lợi ích và tác hại của việc bố trí chuồng trại gần nơi ở. Ông giải thích, nếu tiếp tục nuôi trâu, bò ngay cạnh nhà, người chịu ảnh hưởng đầu tiên chính là sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Ngược lại, việc di dời chuồng trại ra xa khu vực sinh sống không chỉ giúp bảo đảm vệ sinh môi trường mà còn giữ cho nhà cửa sạch sẽ, không gian sống trong lành hơn, góp phần bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Với chuyện làm đường, ông kiên nhẫn giải thích: con đường rộng mở thì bà con đi lại đỡ vất vả, lúc ốm đau cấp cứu cũng thuận tiện, nhanh chóng.

Hành trình vận động ấy không tính bằng ngày, bằng tuần mà kéo dài ròng rã hơn 3 năm. Có những hộ gia đình ông Nam phải lui tới hàng chục lần mới nhận được sự đồng thuận. Không ít lần ông gặp phải phản ứng gay gắt, thậm chí có lúc tưởng chừng rơi vào bế tắc, nhưng chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc.

Ông kiên trì vận động các hộ gia đình có đảng viên, đoàn viên làm gương đi trước. Khi một số hộ tiên phong tháo dỡ chuồng trại, tự nguyện lùi hàng rào, hiến đất để chỉnh trang khuôn viên, diện mạo nhà cửa trở nên sạch đẹp, khang trang hơn. Từ những thay đổi trực quan ấy, các hộ dân xung quanh dần thay đổi suy nghĩ, từng bước làm theo.

"Mưa dầm thấm lâu", sự bền bỉ của ông Nam cuối cùng đã hái được trái ngọt. Từng hộ dân ở Thạnh Đông dần gật đầu đồng thuận. Bà con tự giác di dời chuồng trại chăn nuôi ra khu vực sinh sống, vui vẻ khi giao mặt bằng để mở rộng, bê tông hóa đường xá.

Ngày những con đường mới hoàn thành, niềm vui hiện rõ trên từng gương mặt người dân Khmer nơi đây. Không còn cảnh lầy lội mỗi mùa mưa tới, không còn mùi hôi nồng nặc trước hiên nhà, Thạnh Đông hôm nay đã thật sự “thay da đổi thịt”.

Bên cạnh đó, ông Nam còn tích cực tuyên truyền các chính sách pháp luật, đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước tới đồng bào dân tộc thiểu số.

Thông qua các buổi sinh hoạt tổ dân cư, các dịp lễ hội truyền thống của đồng bào Khmer như Chôl Chnăm Thmây, Sene Đôn Ta hay tại chính gia đình họ, ông đã khéo léo lồng ghép các quy định của pháp luật về an ninh trật tự, an toàn giao thông, chính sách đại đoàn kết dân tộc và các chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội.

Bằng sự tận tâm, gần gũi và uy tín cá nhân, Nam đã giúp bà con nâng cao nhận thức, chấp hành nghiêm pháp luật.

Chia sẻ về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong đồng bào dân tộc thiểu số, ông Nam cho biết, quá trình vận động người dân gặp không ít khó khăn do đặc thù địa bàn có cả đồng bào dân tộc Hoa và Khmer. Mỗi dân tộc có nét văn hóa, phong tục, tập quán và trình độ nhận thức khác nhau, đòi hỏi cách truyền tải phải phù hợp để bà con dễ hiểu, dễ nhớ.

“Có những nội dung chúng tôi phải giải thích nhiều lần, đồng thời khéo léo lồng ghép vào các buổi sinh hoạt cộng đồng để bà con dễ tiếp thu. Điều đáng mừng nhất là đến nay, nhận thức về pháp luật của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn đã được nâng lên rõ rệt”, ông Nam chia sẻ.

Đánh giá về những đóng góp của ông Nam, ông Nguyễn Quốc Ngân, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Bình Minh cho biết, ông Nam là Trưởng khu phố có thâm niên, uy tín và được đông đảo bà con trong cộng đồng Khmer tin tưởng, tín nhiệm.

“Ông Nam giữ vai trò quan trọng trong việc làm cầu nối, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với người dân. Với tinh thần làm việc năng nổ, tận tụy và những thành tích nổi bật, dù đã quá tuổi quy định, trong nhiệm kỳ vừa qua, ông vẫn được chính quyền vận động tiếp tục đảm nhiệm công việc”, ông Ngân nói.