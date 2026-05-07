Phạt nguội là gì?

Phạt nguội là hình thức xử lý vi phạm giao thông dựa trên hình ảnh, dữ liệu từ camera hoặc thiết bị nghiệp vụ. Trước đây, nhiều người thường phải đến trực tiếp cơ quan chức năng để nộp phạt và nhận lại giấy tờ. Hiện nay, một số thủ tục đã có thể thực hiện online, giúp tiết kiệm thời gian, nhất là với những trường hợp đã có quyết định xử phạt.

Cách kiểm tra phạt nguội

Thời gian gần đây, không ít người nhận được tin nhắn thông báo xe bị phạt nguội, kèm đường link để “kiểm tra biên bản” hoặc “nộp phạt ngay”. Những tin nhắn này thường tạo cảm giác cấp bách, dọa người nhận phải xử lý sớm để tránh bị tăng tiền phạt, ảnh hưởng đăng kiểm hoặc gặp rắc rối khi lưu thông.

Thông báo phạt nguội giả mạo, người dân cần biết để tránh mất tiền. Ảnh: Hoa Hoa

Thay vì bấm vào liên kết trong tin nhắn hoặc email của người lạ, người dùng nên chủ động truy cập trang web của Cục Cảnh sát giao thông tại địa chỉ https://www.csgt.vn, sau đó nhấn vào mục Tra cứu phạt nguội ở bên phải.

Tại đây, bạn chỉ cần nhập đầy đủ các thông tin cần thiết bao gồm loại phương tiện (ô tô, xe máy, xe đạp điện) và biển số xe theo đúng quy định rồi nhấn tra cứu.

Tra cứu phạt nguội trên website của Cục Cảnh sát giao thông. Ảnh chụp màn hình

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể tra cứu phạt nguội và quyết định xử phạt thông qua ứng dụng VNeTraffic.

Theo đó, bạn chỉ cần cập nhật ứng dụng VNeTraffic trên điện thoại lên phiên bản mới nhất thông qua Google Play hoặc App Store, sau đó, đăng nhập bằng tài khoản VNeID để tiết kiệm thời gian.

Tại giao diện chính, bạn hãy tìm đến mục Tra cứu phạt nguội hoặc Vi phạm và xử phạt, sau đó điền đầy đủ các thông tin tương ứng.

Tra cứu phạt nguội hoặc các thông báo vi phạm hành chính. Ảnh chụp màn hình

Cách đóng phạt nguội online

Trường hợp đã có quyết định xử phạt, bạn chỉ cần truy cập Cổng Dịch vụ công Quốc gia tại https://dichvucong.gov.vn/, chọn mục Thanh toán trực tuyến - Nộp phạt xử lý vi phạm hành chính - Tra cứu, thanh toán vi phạm giao thông.

Tại phần tra cứu, người vi phạm có thể nhập số quyết định xử phạt, chọn lực lượng xử phạt là Cảnh sát giao thông, nhập mã bảo mật rồi bấm tra cứu. Một số trường hợp có thể tra cứu bằng thông tin trên biên bản xử phạt, gồm số biên bản, họ tên người vi phạm, tỉnh thành phố, đơn vị lập biên bản, ngày vi phạm và mã bảo mật.

Đóng phạt nguội online trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Ảnh chụp màn hình

Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống sẽ hiển thị số tiền phải nộp và các thông tin liên quan. Bạn chọn hình thức thanh toán phù hợp, kiểm tra kỹ biển số xe, tên người vi phạm, số quyết định, số tiền và đơn vị xử phạt trước khi xác nhận. Sau khi thanh toán thành công, bạn nên lưu lại biên lai điện tử hoặc mã giao dịch để đối chiếu khi cần.

Với những trường hợp bị tạm giữ giấy tờ, người dân có thể chọn nhận lại kết quả tại nhà qua dịch vụ bưu chính, hoặc đến cơ quan xử phạt để nhận trực tiếp, tùy lựa chọn được hệ thống hỗ trợ tại thời điểm làm thủ tục.

Lưu ý, không phải mọi thông báo phạt nguội đều có thể nộp tiền ngay nếu chưa có quyết định xử phạt trên hệ thống. Ngoài ra, bạn nên thao tác trên các website chính thức, không nhập thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc mã OTP vào các đường link lạ được gửi qua tin nhắn, email hay mạng xã hội.