Cùng ngày, TPHCM mở cổng tuyển sinh đầu cấp trực tuyến. Đây là năm đầu tiên TPHCM tuyển sinh đầu cấp sau sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu cũ. Việc tuyển sinh sẽ thực hiện trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh đầu cấp, tại địa chỉ https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn và tiếp tục khai thác tiện ích bản đồ GIS, tối ưu hóa mạng lưới trường lớp để phân tuyến hợp lý hơn trên quy mô lớn. Số lượng trường có học sinh phải rà soát dữ liệu sau khi sáp nhập là gần 2.100 trường tại 168 phường, xã, đặc khu.

Để xây dựng nguồn dữ liệu tuyển sinh đầu cấp chính xác, đầy đủ, minh bạch và công bằng, 168 phường, xã, đặc khu cần tiến hành rà soát toàn bộ dữ liệu học sinh trong độ tuổi tuyển sinh các lớp đầu cấp. Trên cơ sở kết quả rà soát này, các đơn vị lập kế hoạch chi tiết nhằm: Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tuyển sinh; Tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho phụ huynh và học sinh trong quá trình đăng ký tuyển sinh trực tuyến; Đảm bảo nguồn dữ liệu tuyển sinh được cập nhật, thống nhất và chính thức từ cơ sở dữ liệu của ngành GD-ĐT. Thời gian kết thúc rà soát dữ liệu là ngày 20/2.

Sau đây là cách rà soát dữ liệu tuyển sinh: