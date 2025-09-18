Đây là tuyên bố của ông Yuriy Fedorenko, chỉ huy tiểu đoàn hệ thống chiến đấu không người lái Achilles số 429 trên đài truyền hình Espresso TV.

Binh sĩ Nga di chuyển qua đường ống ngầm khiến đối phương khó phát hiện. Do tình hình giao tranh căng thẳng trên tiền tuyến, quân đội Ukraine không thể dùng thiết bị kỹ thuật để phá đường ống. Do đó, họ đã chặn các cửa đường hầm và dùng đạn dược để phá hủy công trình.

Video: Militarnyi

Theo ông Fedorenko, hàng loạt vụ tấn công xảy ra gần sông Oskil cũng đã phá hủy cấu trúc đường ống ngầm, đồng thời gây ngập lụt.

Tuy nhiên, chỉ huy tiểu đoàn 429 không loại trừ khả năng quân đội Nga sẽ tái khôi phục hoạt động của đường ống ngầm, nên phía Ukraine đang giám sát chặt chẽ tình hình. Theo ông, nếu đối phương cố gắng rút nước khỏi đường ống hay sửa chữa trong trường hợp công trình không bị hư hại nghiêm trọng, lực lượng phòng thủ Ukraine sẵn sàng phá hủy đường ống này thêm một lần nữa.

Trước đó, vào ngày 12/9, các nhà phân tích của trang DeepState cho hay, binh sĩ Nga đã sử dụng một đường ống khí đốt để triển khai công tác hậu cần tới ngoại ô thành phố Kupiansk.

Đây là lần thứ 3 quân đội Nga được báo cáo sử dụng các đường ống để âm thầm đột nhập sau sự việc ở Avdiivka và Sudzha. Tuy nhiên, khác với 2 trường hợp trước, khi Nga sử dụng các đường ống ngầm để đưa các nhóm tấn công vào phía sau phòng tuyến của Ukraine, đường ống gần Kupiansk lại được dùng để đảm bảo kênh cung ứng dọc sông Oskil.

Các nhóm quân Nga có thể tiến tới làng Radkivka mà không phải hứng chịu thiệt hại lớn và từ đây di chuyển về khu vực rừng mà họ đang nắm quyền kiểm soát. Đây là cách để Nga tập hợp thêm quân cho nỗ lực xâm nhập vào Kupiansk.