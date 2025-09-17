Theo trang tin tức Defense Express, truyền thông Ukraine mới đây công bố đoạn video ghi lại các hoạt động tập kích bằng UAV của đơn vị Black Raven trên tiền tuyến. Thời gian và địa điểm cụ thể của chiến dịch không được tiết lộ cụ thể.

Trong đoạn video, UAV cảm tử của Ukraine đã bắn cháy một hệ thống pháo phản lực BM-21 Grad, đồng thời phá hủy 2 hệ thống pháo tự hành 2S3 Akatsiya và 2 hệ thống lựu pháo D-20 của Nga. Bên cạnh đó, đơn vị Black Raven cũng khiến đối thủ mất một xe tăng T-72, một xe tải Kamaz và một kho đạn dã chiến.

UAV Ukraine bắn nổ nhiều hệ thống pháo và khí tài của Nga trên tiền tuyến. Video: Defense Express

BM-21 Grad là mẫu pháo phản lực phóng loạt do Liên Xô phát triển nhằm thay thế cho các hệ thống pháo phản lực BM-14 thế hệ cũ. BM-21 Grad được thiết kế để phá hủy hỏa lực, cứ điểm, trang thiết bị, hệ thống pháo, súng cối cùng nhiều mục tiêu khác của đối phương.

Một xe phóng BM-21 Grad bao gồm 40 ống phóng cỡ 122mm đặt trên khung gầm xe tải Ural-375D và do kíp 3 người vận hành. Trong một loạt bắn, BM-21 chỉ mất 20 giây để phóng toàn bộ 40 quả đạn với tầm bắn từ 20 - 45km.

2S3 Akatsiya (Keo hoa vàng) là pháo tự hành do Liên Xô chế tạo và đưa vào trang bị trong quân đội từ năm 1971. Xe có khối lượng 27,5 tấn; dài 7,65m tính cả nòng; rộng 3,25m và cao 2,62m. Khả năng nâng góc nòng của 2S3 nằm trong khoảng -4 đến 60 độ. Tốc độ bắn tối đa đạt 4 phát/phút. Kíp vận hành gồm 4 binh sĩ.