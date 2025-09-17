Chia sẻ trong cuộc phỏng vấn được Sky News công bố hôm 16/9, ông Zelensky nói: “Nga đang chuẩn bị cho 2 đợt tấn công vào mùa thu năm nay. Trước mắt sẽ có thêm 2 chiến dịch tấn công quy mô lớn”.

Ông Zelensky đưa ra tuyên bố trên sau khi có thông tin Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo với giới chức Mỹ về ý định giành quyền kiểm soát toàn bộ vùng Donbass ở miền đông Ukraine vào cuối năm nay.

Tổng thống Ukraine cho rằng Nga sắp triển khai thêm 2 chiến dịch tấn công quy mô lớn vào mùa thu năm nay. Ảnh: TASS

Kể từ tháng 11/2022, các lực lượng Moscow chỉ giành thêm quyền kiểm soát chưa đến 1% lãnh thổ Ukraine, dù đà tiến trong chiến dịch tấn công mùa hè năm nay của quân Nga được đánh giá có tốc độ thuộc loại nhanh nhất kể từ cuối năm 2024.

Theo Tổng thống Ukraine, sự tụt lùi của quân đội Nga đến từ tổn thất lớn về nhân sự và thiết bị. "Điều tôi đã nói với các nước châu Âu và tại Nhà Trắng là người Nga sẽ không thể giành được khu vực phía đông của Ukraine”, ông Zelensky nói thêm.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng phủ nhận thông tin cho rằng, Nga có thể giành được các thành phố như Sumy ở phía đông bắc.

Hồi đầu năm nay, quân đội Nga đã mở mặt trận mới ở vùng Sumy, giành quyền kiểm soát một số ngôi làng vào tháng 5 và tháng 6. Vào đầu tháng 9, ông Zelensky tuyên bố chiến dịch tấn công của Nga đã “hoàn toàn bị ngăn chặn”.

“Tôi tin người Nga đang làm việc kém hơn so với họ mong đợi. Họ đang làm kém hơn những gì mà họ báo cáo với ông Putin. Trong khi đó, ông Putin không biết gì về điều này”, ông Zelensky bình luận. Hồi tháng 8, nhà lãnh đạo Ukraine thậm chí nhận định, Nga sẽ phải mất thêm 4 năm nữa mới có thể thâu tóm toàn quyền kiểm soát vùng Donbass.

Trong khi đó, tờ Economist ước tính, Nga đã mất khoảng 31.000 binh sĩ từ ngày 1/5 – 9/7. Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine thống kê tổn thất của Moscow là 1.100.000 binh sĩ kể từ khi xung đột Nga – Ukraine bùng nổ vào tháng 2/2022.

Theo ông Zelensky, Kiev sẽ không cần gửi binh sĩ ra nước ngoài huấn luyện, bởi quân đội nước này đã học được nhiều điều từ cuộc xung đột với Nga.

Kể từ khi xung đột ở Ukraine bùng nổ, Kiev đã đưa các nhóm quân nhân tới Anh, Pháp, Đức, Ba Lan, Mỹ và một số nước khác để tham gia các khóa huấn luyện, chủ yếu về phương pháp sử dụng phương tiện bọc thép và pháo binh do phương Tây sản xuất.

Năm 2023, ông Zelensky từng nhấn mạnh: “Chúng tôi đã hiểu rằng chúng tôi không thể đào tạo binh sĩ của mình ở đó, bởi xung đột đã thay đổi. Khi các binh sĩ Ukraine trở về nước, họ sẽ được đào tạo lại”.