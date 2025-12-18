Theo báo The Nation, đảng Pheu Thai ngày 16/12 đã công bố 3 ứng viên thủ tướng cho cuộc tổng tuyển cử sắp diễn ra ở Thái Lan. Đáng chú ý nhất trong số này là ông Yodchanan Wongsawat, cháu trai của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra.

Ông Yodchanan, 46 tuổi, là con trai của cựu Thủ tướng Somchai Wongsawat và bà Yaowapha Wongsawat, em gái ông Thaksin. Ông Yodchanan được xem là ứng viên sáng giá nhất của Pheu Thai bất chấp nhiều ý kiến cho rằng đảng này vẫn chịu ảnh hưởng đáng kể từ gia đình Thaksin.

Trong cuộc họp báo ngày 16/12 của đảng Pheu Thai, ông Yodchanan nhắc lại việc Thái Lan đã vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997 nhờ các chính sách được triển khai dưới thời chính phủ do ông Thaksin lãnh đạo, qua đó cải thiện đời sống của người dân và giúp nền kinh tế phục hồi.

Ông Yodchanan Wongsawat, cháu trai của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra. Ảnh: The Nation

Tuy nhiên, ông Yodchanan cảnh báo Thái Lan đang đồng thời chịu nhiều sức ép, từ những khó khăn kinh tế, căng thẳng địa chính trị cho tới sự gián đoạn công nghệ. Chính trị gia này mô tả hiện trạng như một "cơn bão toàn diện".

"Với tư cách là ứng cử viên thủ tướng của đảng Pheu Thai, tôi sẽ làm hết khả năng để dẫn dắt Thái Lan thoát khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay. Mục tiêu của tôi là nhanh chóng giúp Thái Lan thành quốc gia có thu nhập cao, với khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) làm trung tâm", ông Yodchanan nói.

Hai đề cử còn lại của đảng Pheu Thai là cựu Thứ trưởng Tài chính Julapun Amornvivat và chính trị gia kỳ cựu Suriya Juangroongruangkit. Giới quan sát nhận định, ông Yodchanan là nhân vật có thể thu hút được sự ủng hộ từ cử tri nông thôn và cử tri trẻ ở thành thị.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. Ảnh: The Nation

Trong khi đó, Thủ tướng Anutin Charnvirakul xác nhận ông vẫn là ứng cử viên của đảng Bhumjaithai. Ông Anutin trước đó đã khẳng định việc giải tán Quốc hội và tổ chức tổng tuyển cử sớm sẽ không ảnh hưởng tới hoạt động của Thái Lan trong vấn đề biên giới.

"Chúng tôi đang thảo luận về việc thêm Bộ trưởng Thương mại Suphajee Suthumpun vào danh sách ứng cử viên thủ tướng. Tôi mong muốn đảng Bhumjaithai giành được số ghế đáng kể tại Quốc hội, nhưng kết quả cuối cùng vẫn phụ thuộc vào sự lựa chọn của cử tri", ông Anutin nói.

Theo The Nation, những ứng viên thủ tướng còn lại bao gồm Natthaphong Ruengpanyawut, Sirikanya Tansakun và Veerayooth Kanchoochat của đảng Nhân dân.

Ủy ban Bầu cử Thái Lan đã ấn định tổ chức tổng tuyển cử sớm vào ngày 8/2/2026, trong khi việc đăng ký ứng cử viên bắt đầu vào ngày 27/12 năm nay. Theo quy định, mỗi đảng chính trị được đề cử tối đa 3 ứng viên thủ tướng trước ngày bỏ phiếu toàn quốc.