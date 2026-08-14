Thứ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Elbridge Colby (trái) và Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Ảnh: Khmer Times

Theo kênh Channel News Asia và báo Khmer Times, thông báo về cuộc tập trận chung đầu tiên giữa hai nước được đưa ra sau cuộc gặp giữa Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thứ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Elbridge Colby tại Phnom Penh.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Facebook, ông Hun Manet cho biết việc khôi phục cuộc tập trận Angkor Sentinel vào năm 2027 sẽ "là cầu nối để xây dựng tình hữu nghị bền chặt giữa quân đội hai nước". Ông cũng hoan nghênh những tiến triển tích cực trong quan hệ Campuchia - Mỹ, bao gồm cả lĩnh vực quốc phòng.

Mỹ và Campuchia từng tổ chức tập trận chung liên tục trong 7 năm, nhưng đến đầu năm 2017, Phnom Penh đã đình chỉ hoạt động này. Việc Campuchia khôi phục hợp tác quân sự với Mỹ gây chú ý trong bối cảnh những năm qua Phnom Penh duy trì quan hệ quốc phòng gần gũi với Bắc Kinh. Năm ngoái, Campuchia và Trung Quốc đã tổ chức cuộc tập trận chung quy mô lớn nhất từ ​​trước đến nay, với sự tham gia của các khí tài quân sự hiện đại từ Trung Quốc như pháo binh, tàu chiến và chó robot chiến đấu.

Trong những năm gần đây, Mỹ nhiều lần bày tỏ quan ngại về việc Trung Quốc tài trợ nâng cấp Căn cứ Hải quân Ream của Campuchia ở bờ biển phía nam nước này, hướng ra Vịnh Thái Lan. Washington cho rằng căn cứ vốn được xây dựng một phần bằng nguồn vốn của Mỹ này có thể mang lại cho Trung Quốc một vị trí chiến lược quan trọng gần Biển Đông.

Các nhà lãnh đạo Campuchia nhiều lần phủ nhận thông tin cho rằng căn cứ Ream được dành riêng cho bất kỳ cường quốc nước ngoài nào. Hồi tháng 1, một tàu chiến của Mỹ cũng đã ghé thăm cảng.

Trong cuộc họp báo trực tuyến với các phóng viên hôm 13/8, Thứ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Colby tuyên bố Washington mong muốn mở rộng quan hệ đối tác quốc phòng với Campuchia. Ông Colby nói việc này sẽ được thực hiện theo tinh thần thực tiễn, nhằm hỗ trợ Campuchia bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền.