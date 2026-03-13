Theo tờ Independent, chính phủ Campuchia ngày 13/3 đã thông qua dự luật mới nhằm áp dụng các hình phạt nghiêm khắc đối với những đối tượng điều hành các đường dây lừa đảo trực tuyến.

"Dự luật được phê chuẩn tại cuộc họp họp nội các do Thủ tướng Hun Manet chủ trì. Mục tiêu của luật là xóa sổ hoàn toàn hoạt động lừa đảo trực tuyến tại Campuchia. Chúng tôi không phải là 'thiên đường' hay nơi trú ẩn an toàn cho tội phạm", Bộ trưởng Thông tin Campuchia Neth Pheaktra cho biết.

Bên trong một trung tâm lừa đảo trực tuyến ở Campuchia. Ảnh: CNA

Theo luật mới, những kẻ cầm đầu các cơ sở lừa đảo trực tuyến có thể đối mặt mức án từ 5 - 10 năm tù giam cùng khoản phạt tối đa 1 tỷ riel (tương đương 246.000USD). Nếu các cơ sở lừa đảo có dính líu tới bạo lực, tra tấn, giam giữ, buôn người hoặc cưỡng ép lao động, mức án có thể tăng lên 10 - 20 năm tù giam và phạt tối đa 2 tỷ riel (khoảng 502.000USD). Đặc biệt, các đối tượng cầm đầu sẽ phải đối diện bản án 15 - 30 năm tù giam hoặc chung thân nếu hoạt động lừa đảo dẫn đến thiệt hại về người.

Trước đó, Thủ tướng Hun Manet từng tuyên bố các trung tâm lừa đảo đang gây tổn hại nghiêm trọng đến nền kinh tế và hình ảnh của Campuchia, đồng thời cam kết sẽ xử lý triệt để tình trạng này.

Động thái của chính phủ Campuchia diễn ra trong bối cảnh quốc gia Đông Nam Á này đang trở thành "điểm nóng" của các mạng lưới tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia. Theo báo cáo năm 2024 của Viện Hòa bình Mỹ, những khoản thu bất chính từ hành vi lừa đảo trực tuyến tại Campuchia có thể vượt quá 12,5 tỷ USD mỗi năm.