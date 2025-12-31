Thái Lan trao trả binh sĩ Campuchia. Ảnh: The Nation

Theo báo Nation, trong tuyên bố đưa ra lúc 10h sáng nay (31/12), Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết, việc các binh sĩ Campuchia hồi hương được thực hiện theo Điều 11 của tuyên bố chung được Thái Lan và Campuchia ký vào tháng 3/2025. Điều khoản này nêu rõ Thái Lan sẽ trao trả 18 binh sĩ cho Campuchia sau 72h ngừng bắn.

Bộ Ngoại giao Thái Lan cũng cho biết, động thái trên phù hợp với mục đích của tuyên bố chung đã được hai nước ký kết vào tháng 10 tại Kuala Lumpur.

Lễ bàn giao binh sĩ diễn ra tại cửa khẩu Ban Phakkat ở tỉnh Chanthaburi.

Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết, khi bị giam giữ tại Thái Lan, các binh sĩ Campuchia đã được đối xử theo luật nhân đạo quốc tế, bao gồm Công ước Geneva năm 1949 cũng như các hướng dẫn và thông lệ nhân đạo của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC).