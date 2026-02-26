Theo hãng tin Yonhap, đại hội lần thứ 9 Đảng Lao động Triều Tiên diễn ra từ ngày 19 - 25/2 để đề ra các định hướng chính sách lớn cho 5 năm tới về ngoại giao, quốc phòng, kinh tế và các lĩnh vực khác.

Truyền thông Triều Tiên dẫn lời nhà lãnh đạo Kim Jong Un phát biểu: "Không có lý do gì khiến chúng ta không thể có quan hệ tốt với Mỹ".

Ông Kim nói thêm, Mỹ trước hết phải tôn trọng lập trường hiện tại của Triều Tiên, vốn được quy định trong hiến pháp nước này và rút lại chính sách thù địch với Bình Nhưỡng.

“Triển vọng quan hệ giữa Triều Tiên và Mỹ hoàn toàn phụ thuộc vào thái độ của phía Mỹ... Cho dù là cùng tồn tại hòa bình hay đối đầu triền miên, chúng ta đã chuẩn bị cho mọi tình huống và sự lựa chọn đó không phải do chúng ta quyết định”, nhà lãnh đạo Triều Tiên nói.

Diễu binh tại Triều Tiên. Ảnh: KCNA

Ảnh: KCNA

Ảnh: KCNA

Ảnh: KCNA

Ảnh: KCNA

Ảnh: KCNA

Ảnh: KCNA

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: KCNA

Ảnh: KCNA