Theo Yonhap, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 20/1 đã đăng tải những hình ảnh về chuyến đi thị sát của nhà lãnh đạo Kim Jong Un tới nhà máy cơ khí Ryongsong. Tại đây, ông Kim đã trực tiếp khiển trách các quan chức khiến dự án bị chậm chễ.

"Vì sự chỉ đạo yếu kém và tắc trách của các quan chức, dự án hiện đại hóa giai đoạn một của Tổ hợp Cơ khí Ryongsong đã gặp nhiều khó khăn, gây ra không ít thiệt hại về kinh tế. Tôi cho rằng lực lượng chỉ đạo kinh tế hiện nay không đủ khả năng dẫn dắt công cuộc điều chỉnh ngành công nghiệp của đất nước và nâng cấp về mặt công nghệ. Chúng ta sẽ đoạn tuyệt lối làm việc cũ kỹ, chấm dứt việc đặt quá nhiều kỳ vọng vào những cá nhân đã quen với sự vô trách nhiệm và bị động. Đây sẽ là điểm khởi đầu mới cho công cuộc khai phá và phát triển trong tương lai", ông Kim cho biết.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thị sát nhà máy cơ khí Ryongsong. Ảnh: Yonhap

Theo KCNA, ông Kim đã cách chức Phó Thủ tướng Yang Sung-ho ngay giữa chuyến thị sát, nhấn mạnh rằng ông Yang "không đủ năng lực để đảm nhiệm những trọng trách lớn". Dự án Tổ hợp Cơ khí Ryongsong là trọng tâm trong kế hoạch phát triển ngành chế tạo máy của Triều Tiên, một mục tiêu được đề ra tại đại hội đảng cầm quyền trước đó.

Vào tháng 12 năm ngoái, ông Kim đã cam kết sẽ "chấm dứt cách làm việc không hiệu quả", đồng thời khiển trách các quan chức lười biếng trong một cuộc họp quan trọng ở Bình Nhưỡng.