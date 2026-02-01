Big4 cũng gia nhập cuộc đua

Chào đón Tết Bính Ngọ 2026, BIDV triển khai chương trình khuyến mại nhằm thu hút tiền gửi. Chương trình được triển khai từ nay đến hết ngày 31/3/2026 trên toàn hệ thống BIDV.

Cụ thể, khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm từ 100 triệu đồng trở lên tại quầy hoặc gửi tiết kiệm trực tuyến, với các kỳ hạn 6, 12, 13, 18 và 24 tháng sẽ có cơ hội trúng 1 sổ tiết kiệm trị giá 686.868.686 đồng và 2.025 giải tiền mặt, mỗi giải 666.666 đồng.

Khách hàng còn được tham gia quay số với giải thưởng là 1 xe ô tô Mercedes C200 Avantgarde trị giá 1,59 tỷ đồng.

Tại Vietcombank, ngân hàng phát hành Chứng chỉ tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 12 tháng với lãi suất 6%/năm, cao hơn 0,8%/năm so với lãi suất huy động thông thường.

Trong khi đó, VietinBank trở thành ngân hàng đầu tiên trong nhóm Big4 ra mắt Tiền gửi thông minh (Smart Savings) – sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn trực tuyến trên VietinBank iPay Mobile.

Chỉ cần gửi 1 triệu đồng trong thời gian từ 1/1 – 31/3, khách hàng có cơ hội trúng ô tô VinFast VF5, sổ tiết kiệm trị giá từ 5 - 50 triệu đồng.

Trong nhóm Big4, Agribank công bố tặng hơn 5.500 phần quà tặng khách hàng gửi tiền từ 20/1 – 31/3 gồm sổ tiết kiệm trị giá từ 1 triệu đồng đến 380 triệu đồng.

Ngân hàng TMCP tung loạt ưu đãi “khủng”

Nhóm các ngân hàng tư nhân cũng đẩy mạnh các chương trình ưu đãi cuối năm cho người gửi tiền. HDBank công bố từ nay đến 28/2 người gửi tiền tại quầy và trực tuyến có cơ hội trúng giải thưởng từ 2 triệu đồng đến xe máy Honda SH phiên bản cao cấp, sổ tiết kiệm trị giá 3 tỷ đồng

Techcombank cũng công bố cộng thêm lãi suất 1%/năm cho khách hàng gửi tiết kiệm tại bất cứ kỳ hạn nào. Ngoài ra, khách hàng gửi tiết kiệm tăng thêm từ 200 triệu đồng (kỳ hạn 6 tháng) cũng sẽ nhận được 2 lượt phòng chờ sân bay Techcombank Private Lounge.

Tại Ngân hàng MB, gửi tiết kiệm từ 100 triệu đồng, kỳ hạn từ 2 tháng trở lên, khách hàng sẽ có cơ hội nhận quà tặng hiện vật như máy hút bụi, máy lọc không khí, chuyến du lịch châu Âu, châu Úc, xe ô tô VF8 Plus, hay giải đặc biệt trị giá 1,2 tỷ đồng.

Ngân hàng SHB cũng khởi động chương trình ưu đãi Tết Nguyên đán với hàng ngàn voucher trị giá 1 triệu đồng khi gửi tiết kiệm trực tuyến hoặc tham gia chứng chỉ quỹ tại SHB.

Với BVBank, từ 15/1 – 31/3/2026, khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy và trực tuyến với mỗi mức gửi từ 10 triệu đồng, kỳ hạn từ 1 tháng trở lên sẽ được nhận mã dự thưởng.

BVBank cho biết giải thưởng sẽ gồm hàng trăm số tiết kiệm trị giá từ 1 triệu đồng đến 100 triệu đồng.

Ngân hàng tung loạt ưu đãi hút tiền gửi dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Nam Khánh.

Với lợi thế là ngân hàng dẫn đầu về tiền gửi không kỳ hạn, VPBank vừa tiếp tục tung ưu đãi “khủng” để hút tiền gửi không kỳ hạn trong tháng 1 và tháng 2/2026. Theo đó, từ 14/1, lãi suất lên đến 1,5%/năm áp dụng cho tổng số dư trong ngày 5 triệu đồng, 2%/năm cho số dư từ 5 đến dưới 10 triệu đồng, 3%/năm cho số dư từ 10 đến dưới 20 triệu đồng, 4%/năm cho số dư từ 200 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng, 5%/năm cho số dư từ 1 tỷ đồng đến dưới 10 tỷ đồng, 5,5%/năm cho số dư từ 10 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ đồng, và lãi suất lên đến 6%/năm cho số dư từ 50 tỷ đồng trở lên.

Kèm theo đó là các giải thưởng dành cho khách hàng trúng giải gồm iPhone 17, voucher du lịch, voucher quà tết,…

Cake by VPBank, ngân hàng số thuộc VPBank, cũng công bố từ nay đến hết tháng 2/2026 sẽ tặng thêm lãi suất 0,9%/năm cho khách hàng cá nhân lần đầu tiên sử dụng sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn.

Với mức lãi suất huy động kỳ hạn 6 tháng đang được Cake by VPBank áp dụng lên tới 7,1%/năm, khách hàng gửi tiết kiệm 2 tỷ đồng sẽ nhận về 80 triệu đồng tiền lãi trong 6 tháng, bao gồm cả lãi suất thưởng.

Tại BaoViet Bank, khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy cũng sẽ được quay số may mắn với giải thưởng là iPhone 17 Pro Max cùng hàng ngàn quà tặng khách.

KienlongBank cũng công bố chi 5,5 tỷ đồng làm quà tặng cho khách hàng gửi.

Theo đó, từ ngày 5/1 đến 31/3/2026, khách hàng tham gia gửi tiết kiệm tại quầy giao dịch từ 100 triệu đồng sẽ nhận ngay quà tặng tiền mặt.

Khách hàng gửi tiết kiệm lần đầu qua App KienlongBank Plus sẽ nhận lì xì trực tiếp vào tài khoản.

Ngân hàng số Vikki Bank cho biết sẽ cộng thêm lãi suất tiền gửi đến cho khách hàng gửi tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng trở lên vào dịp này.

Theo đó, Vikki Bank cộng thêm lãi suất tiền gửi 0,2%/năm cho khách hàng mở tiết kiệm tại quầy; Cộng 0,3%/năm cho khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến; Cộng 0,5%/ năm cho khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến từ 50 triệu đồng.

Đặc biệt, khách hàng mở mới tài khoản thanh toán còn được hưởng ưu đãi cộng thêm lãi suất tiết kiệm 0,99%/năm khi gửi tiết kiệm trực tuyến lần đầu trên app Vikki.

Không chỉ đẩy lãi suất huy động cao nhất lên 7,2%/năm, Ngân hàng MBV còn tung ưu đãi dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho người gửi tiền với giải đặc biệt là 1 xe ô tô VinFast VF8, cùng các giải thưởng trị giá như xe máy điện VinFast Feliz Lite, chuyến du lịch Đài Loan, và nhiều quà tặng 5 triệu đồng vào thẻ MBV.