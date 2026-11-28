Đội ngũ người có uy tín, chức sắc tôn giáo và các vị Achar đang phát huy vai trò cầu nối, đưa chủ trương, chính sách, pháp luật vào đời sống, góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở.

Theo Sở Dân tộc và Tôn giáo TP Cần Thơ, công tác xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) luôn được địa phương chú trọng. Trong năm 2026, thành phố đã công nhận 474 người có uy tín theo quy định, bao gồm 350 người dân tộc Khmer, 58 người dân tộc Hoa và 66 người dân tộc Kinh.

Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị định 307/2026/NĐ-CP, TP Cần Thơ đã tổ chức rà soát, lựa chọn và công nhận người có uy tín theo quy định mới. Kết quả, có 459 người được bầu chọn, trong đó đồng bào Khmer có 336 người, dân tộc Hoa 57 người và dân tộc Kinh 66 người. Thành phần người có uy tín khá đa dạng, gồm nông dân, cán bộ hưu trí, người thực hiện nghi lễ truyền thống, chức sắc, chức việc.

Trong cộng đồng người Khmer có đến 336 người có uy tín trong tổng số 459 người có uy tín tại TP Cần Thơ.

Để lực lượng này hoạt động hiệu quả, thành phố thực hiện đầy đủ các chế độ như cấp phát báo chí (Báo Cần Thơ, Báo Dân tộc và Phát triển), tổ chức tập huấn, cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, chính sách dân tộc, tôn giáo.

Năm 2026, địa phương hỗ trợ vật chất, thăm hỏi, động viên người có uy tín dịp lễ, Tết với tổng kinh phí 474 triệu đồng. Thành phố cũng tổ chức 2 chuyến tham quan, học tập kinh nghiệm cho 48 người tại 6 tỉnh, gồm Cà Mau, An Giang, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng, với kinh phí hơn 638,3 triệu đồng; đồng thời đón 2 đoàn người có uy tín từ Gia Lai và Quảng Ngãi đến tham quan, học tập kinh nghiệm tại Cần Thơ.

Song song đó, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số được đẩy mạnh thông qua nhiều hình thức thiết thực.

Cụ thể, thành phố tổ chức 20 hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho hơn 1.300 đại biểu là tuyên truyền viên pháp luật, người có uy tín, các vị Achar và Ban Quản trị chùa Phật giáo Nam tông Khmer.

Tổ chức 6 hội nghị chuyên đề về phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại các xã, phường vùng đồng bào dân tộc thiểu số, với 690 đại biểu tham dự.

Mở 7 lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho 525 học viên là bí thư chi bộ, trưởng ban nhân dân ấp, khu vực.

Trong năm 2027, Sở Dân tộc và Tôn giáo xác định tiếp tục thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người có uy tín; phát huy vai trò của các vị chức sắc, chức việc, sư sãi, Achar và cá nhân tiêu biểu trong vận động đồng bào tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.