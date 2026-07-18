Đài RT ngày 18/7 đưa tin, Công ty Trump Media & Technology Group (TMTG), chủ sở hữu mạng xã hội Truth Social của Tổng thống Mỹ Donald Trump, mới đây đã chào mời một gói dịch vụ trị giá 100.000 USD/tháng cho phép người dùng tiếp cận sớm với các thông báo quan trọng của ông chủ Nhà Trắng.

"Dịch vụ này được gọi là 'Truth API', hướng tới đối tượng khách hàng chính là ngân hàng, quỹ đầu tư và công ty giao dịch tài chính. Nếu mua gói có thời hạn 3 năm, giá dịch vụ sẽ chỉ còn là 60.000 USD/tháng", truyền thông Mỹ cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Theo giới quan sát, các bài đăng trên mạng xã hội của Tổng thống Trump thường làm biến động thị trường tài chính. Một trường hợp tiêu biểu là phiên giao dịch ngày 9/4/2025, khi các chỉ số chính của Phố Wall đã tăng mạnh sau khi ông Trump thông báo trên Truth Social về việc tạm hoãn áp dụng nhiều mức thuế mới trong 90 ngày.

Đối với các công ty giao dịch tần suất cao, việc tiếp cận thông tin sớm hơn chỉ vài mili giây cũng có thể tạo ra lợi thế đáng kể trong các giao dịch quy mô lớn.

Tuy vậy, dịch vụ mới của TMTG đã vấp phải sự phản đối từ các nghị sĩ Dân chủ. Thượng nghị sĩ Ron Wyden nhận định rằng mô hình này có thể mang lại lợi ích tài chính cho gia đình ông Trump và tạo lợi thế cho các nhà giao dịch Phố Wall. Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren mô tả đây là "kế hoạch nhằm kiếm lợi từ cương vị tổng thống".

Theo luật pháp Mỹ, các quan chức chính phủ bị nghiêm cấm kiếm lợi từ chức vụ bằng cách chia sẻ thông tin công khai. Tuy vậy, luật này không áp dụng với tổng thống và phó tổng thống.