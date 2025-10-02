Chia sẻ với tờ Business Insider hôm 1/10, một quan chức quốc phòng cho hay, trong tuần này, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Bulkeley của Hải quân Mỹ đã tham gia sứ mệnh Lính gác Baltic nhằm bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng dưới biển Baltic khỏi các hành động phá hoại.

Sứ mệnh phòng thủ này chủ yếu có sự tham gia của các lực lượng châu Âu, bao gồm tàu ​​chiến và máy bay. Trong đó, sát thủ săn ngầm P-8 Poseidon của Mỹ đã hỗ trợ sứ mệnh Lính gác Baltic trong 10 tháng qua, nhưng với tần suất không liên tục. Và sự xuất hiện của USS Bulkeley đánh dấu lần đầu tiên một tàu chiến Mỹ tham gia sứ mệnh này.

Tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Bulkeley. Ảnh: Hải quân Mỹ

Các khu trục hạm lớp Arleigh Burke như USS Bulkeley là những tàu chiến hiện đại có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ. Chúng được trang bị khoảng 100 ống phóng tên lửa cùng vũ khí phòng không và tấn công, gồm cả tên lửa hành trình Tomahawk.

Hồi tháng 1, NATO tuyên bố, sứ mệnh Lính gác Baltic là nỗ lực của liên minh quân sự này nhằm bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng dưới biển sau một loạt vụ phá hoại trong khu vực. Một số hành động phá hoại bị cáo buộc có liên quan đến Nga, bất chấp sự phủ nhận của Moscow.

Căng thẳng giữa Nga và châu Âu đã gia tăng đáng kể trong những tuần gần đây, sau khi các máy bay không người lái (UAV) và chiến đấu cơ Nga bị cáo buộc xâm phạm không phận một số nước NATO gồm Ba Lan, Romania và Estonia.

Cuối tuần trước, NATO tuyên bố sẽ điều thêm nhiều phương tiện hỗ trợ cho sứ mệnh Lính gác Baltic như các nền tảng tình báo, giám sát và trinh sát cùng ít nhất một khinh hạm phòng không là tàu FGS Hamburg của Đức.

Bên cạnh đó, NATO cũng công bố một chiến dịch khác là "Lính gác miền đông" nhằm bảo vệ sườn phía đông của liên minh. Một số quốc gia như Đan Mạch, Pháp, Đức và Anh đã triển khai chiến đấu cơ thực hiện nhiệm vụ tuần tra không phận NATO trong khuôn khổ của chiến dịch.

Theo giới chức NATO, mặc dù chiến dịch Lính gác miền đông tập trung vào phía đông của liên minh, còn sứ mệnh Lính gác Baltic hoạt động quanh biển Baltic, nhưng hai sứ mệnh này đang được phối hợp chặt chẽ và cải thiện khả năng phòng thủ tổng thể của NATO.