Theo tờ Dawn, Đại sứ quán Mỹ tại Quito ngày 17/12 đã thông báo về việc Washington triển khai lực lượng không quân đến Ecuador để chống lại nạn buôn bán ma túy.

"Đây là một chiến dịch ngắn hạn nhằm tăng cường năng lực của Ecuador trong cuộc chiến chống lại các băng đảng ma túy. Quân đội Mỹ sẽ hỗ trợ đối tác thu thập thông tin tình báo để bảo vệ lợi ích của cả hai nước. Các binh lính Mỹ sẽ được triển khai tại căn cứ không quân Manta", Đại sứ quán Mỹ cho biết.

Tổng thống Ecuador Daniel Noboa sau đó đã xác nhận thông tin này, nhấn mạnh chiến dịch sẽ "xác định và triệt phá các tuyến đường buôn ma túy, đồng thời trấn áp những kẻ nghĩ họ có thể chiếm đoạt đất nước".

Mỹ triển khai không quân tới Ecuador để hỗ trợ chống ma túy. Ảnh: CENTCOM

"Ecuador cần tới sự trợ giúp từ bên ngoài để chống lại các băng nhóm đang tranh giành quyền kiểm soát các tuyến đường buôn bán ma túy", ông Noboa nói.

Theo giới quan sát, Tổng thống Noboa đang cố gắng đẩy lùi ảnh hưởng của các băng đảng ma túy tại Ecuador. Trong thời gian vừa qua, các cảng Guayaquil và Manta của nước này đã trở thành những địa điểm xuất khẩu quan trọng cho ma túy sản xuất ở hai nước láng giềng Colombia và Peru.

Về phía Mỹ, đây là động thái mới nhất trong chiến dịch trấn áp ma túy ở khu vực Mỹ Latinh do Tổng thống Donald Trump dẫn đầu. Kể từ tháng 9, Lầu Năm Góc đã bắt đầu cho tập kích hơn 20 tàu nghi chở ma túy ở vùng biển Caribe và Thái Bình Dương, khiến ít nhất 95 người thiệt mạng.

Chiến dịch chống ma túy của Washington cũng làm gia tăng căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela. Tổng thống Trump mới đây đã ra lệnh "phong tỏa toàn diện và triệt để đối với tất cả các tàu chở dầu nằm trong diện trừng phạt ra vào Venezuela".