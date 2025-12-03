Kênh CBS News dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump nói trong cuộc họp nội các tổ chức hôm 2/12 rằng Washington sẽ sớm thực hiện các cuộc không kích vào nhiều tổ chức ma túy hoạt động trên đất liền trong khu vực Mỹ Latinh.

Ông Trump hôm 2/12. Ảnh: Nhà Trắng

Nhà lãnh đạo Mỹ nói: “Chúng tôi sẽ thực hiện các cuộc không kích trên đất liền. Mọi người biết đấy, trên đất liền dễ dàng hơn nhiều và chúng tôi biết những lộ trình của các tổ chức ma túy. Chúng tôi biết mọi thứ về các băng đảng. Chúng tôi biết những đối tượng xấu sống ở đâu… Các cuộc không kích vào đất liền không nhất thiết giới hạn ở Venezuela. Bất kỳ quốc gia nào sản xuất và buôn bán ma túy sẽ có thể bị tấn công”.

Ông Trump sau đó nêu đích danh Colombia, quốc gia giáp Venezuela, đã “không kiểm soát được hoạt động ma túy”.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro trong bài đăng trên mạng xã hội X cùng ngày đã mời người đồng cấp Mỹ Trump hãy đến quốc gia này để “có thể tham gia vào việc phá hủy 9 phòng thí nghiệm mỗi ngày nhằm ngăn ma túy xâm nhập vào Mỹ”.

“Chính quyền Colombia dưới sự điều hành của tôi đã phá hủy hơn 18.400 phòng thí nghiệm điều chế ma túy. Hãy đến với tôi, và tôi sẽ cho ông thấy những nơi đó bị phá hủy thế nào… Việc tấn công vào chủ quyền của chúng tôi chính là sự tuyên chiến, đừng làm tổn hại mối bang giao đã kéo dài 2 thế kỷ”, trích đoạn bài đăng của ông Gustavo Petro viết.

CBS News nhận định, nếu ông Trump ra lệnh không kích các tổ chức ma túy hoạt động bên trong lãnh thổ các nước Mỹ Latinh thì đó sẽ là một động thái mở rộng đáng kể trong chiến dịch chống ma túy do chính quyền Washington thực hiện trong nhiều tháng qua.