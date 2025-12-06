Video: Fox News/Mạng xã hội X

Đoạn video được kênh Fox News đăng tải cho thấy, xạ thủ của lực lượng tuần duyên Mỹ ngồi trên trực thăng và dùng súng bắn tỉa để bắn cảnh cáo vào một con tàu chở hàng ở khu vực phía đông Thái Bình Dương giáp vùng biển của Mexico. Do động cơ bị trúng đạn, nên tàu hàng không thể tiếp tục di chuyển và tạo cơ hội cho tàu tuần duyên Mỹ tiếp cận.

Tàu tuần duyên Mỹ tiếp cận tàu nghi chở ma túy. Ảnh: Fox News/Mạng xã hội X

Kênh Fox News dẫn lời các xạ thủ thuộc Phi đội chiến thuật ngăn chặn trực thăng của tuần duyên Mỹ nói rằng: “Việc vô hiệu hóa các tàu hàng nghi vấn sẽ mở đường cho các lực lượng khác tiếp cận và thu giữ ma túy được cất giấu trên những con tàu này”.

Theo nguồn tin từ các cơ quan chức năng Mỹ, họ đã tịch thu từ tàu hàng trên khoảng 9.047 kg ma túy.

Fox News cho biết, kể từ đầu tháng 9 đến nay, chính quyền Mỹ đã phát động chiến dịch chống ma túy ở vùng biển Caribe và một số nơi khác, khiến ít nhất 80 người thiệt mạng.