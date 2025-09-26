6h30 ngày 26/9, Đại úy Nguyễn Tiến Đạt (ảnh bên trái) và Đại úy Trịnh Văn Dương - cán bộ Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) bắt đầu thực hiện nhiệm vụ điều tiết, phân luồng giao thông tại ngã tư Hồ Tùng Mậu - Phạm Hùng (Hà Nội).

Ngay khi kết thúc giờ cao điểm buổi sáng, hai chiến sĩ CSGT lập tức chuẩn bị camera cầm tay, camera gắn theo người để bắt đầu nhiệm vụ tuần tra trên đường. Đây là quy trình công tác mới, sau khi Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình - Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) có chỉ đạo lực lượng CSGT làm nhiệm vụ điều tiết giao thông thì không dừng xe để xử lý vi phạm.

Toàn bộ quá trình tuần tra kiểm soát sẽ được camera gắn theo người cán bộ, chiến sĩ ghi hình. Còn camera cầm tay sẽ được sử dụng để ghi hình phương tiện vi phạm; dữ liệu này là căn cứ điện tử cho việc xử phạt nguội.

Khi phát hiện hàng dài ô tô đỗ sai quy định trên đường Phạm Văn Đồng (hướng về cầu vượt Mai Dịch), Đại úy Nguyễn Tiến Đạt đã sử dụng camera cầm tay để ghi hình.

Cùng thời điểm, một tổ tuần tra khác của Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đi trên đường Cầu Diễn (phường Xuân Phương) phát hiện người đàn ông đi xe máy kéo theo xe tự chế, chở sắt thép gây nguy hiểm.

Nhận định đây là hành vi tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn nên tổ CSGT đã ra tín hiệu dừng xe, xử lý vi phạm.

Qua đo đạc tại chỗ, tổ CSGT phát hiện ống thép được chở trên xe dài đến 6m.

Tổ CSGT đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính với 2 tài xế, đồng thời tạm giữ phương tiện vi phạm.

Kết thúc ca tuần tra, các tổ công tác bàn giao dữ liệu từ camera cầm tay cho tổ xử lý vi phạm. Sau đó, cán bộ CSGT sẽ tra cứu dữ liệu đăng ký xe từ Cục CSGT và gửi thông báo cho chủ phương tiện.

Trung tá Phạm Văn Chiến - Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cho biết, việc cán bộ, chiến sĩ CSGT trực tiếp dùng mô tô tuần tra sẽ xử lý triệt để các hành vi gây nguy hiểm cao độ, cần ngăn chặn kịp thời.

Đồng thời, lực lượng CSGT tuần tra trên đường sẽ phát hiện, xử lý ngay các hành vi mà camera phạt nguội, camera ứng dụng AI chưa thể phát hiện được như: che, dán, sửa biển kiểm soát...