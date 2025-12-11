Ngày 11/12, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) cho biết công tác chuẩn bị cho việc đưa sân bay Long Thành vào khai thác đang được đẩy nhanh, trong đó trọng tâm là bảo đảm năng lực điều hành của đội ngũ kiểm soát viên không lưu.

Kiểm soát viên không lưu tại phòng SIM trong buổi huấn luyện kiểm soát viên không lưu. Ảnh: Cục HKVN

Trước đó, đoàn công tác của Cục Hàng không Việt Nam đã khảo sát thực tế tại Công ty Quản lý bay miền Nam, kiểm tra hệ thống mô phỏng (SIM) phục vụ huấn luyện lực lượng sẽ làm việc tại tháp kiểm soát không lưu (TWR) Long Thành.

Tại đây, đoàn theo dõi các phiên diễn tập với nhiều tình huống phức tạp như thời tiết chuyển xấu đột ngột, trục trặc thiết bị dẫn đường, lỗi liên lạc hay các sự cố khẩn cấp trên tàu bay.

Mỗi kịch bản được xây dựng với nhiều lớp tình huống nhằm đánh giá khả năng phản ứng, sự bình tĩnh và mức độ tuân thủ quy trình của kiểm soát viên.

Theo ghi nhận của Cục Hàng không, lực lượng kiểm soát viên không lưu thể hiện sự phối hợp nhịp nhàng, thao tác chính xác và phản ứng tốt trước các tình huống bất thường. Các phiên mô phỏng cũng cho thấy họ nắm chắc quy trình, chủ động xử lý trong điều kiện áp lực cao.

Bên cạnh đó, tài liệu tham chiếu điện tử (eQRH) trong các buổi huấn luyện mô phỏng giúp tăng cường khả năng ứng phó nhanh chóng và chính xác của kiểm soát viên không lưu trong các tình huống bất thường.

Huấn luyện kiểm soát viên không lưu được xem là bước chuẩn bị then chốt, đóng vai trò nền tảng bảo đảm an toàn cho những chuyến bay đầu tiên khi sân bay Long Thành – dự án hạ tầng hàng không lớn nhất cả nước đi vào hoạt động.