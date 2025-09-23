Một công dân phản ánh trường hợp thửa đất đã có quyết định thu hồi từ năm 1999, đến nay 26 năm vẫn thuộc diện “treo”.

Theo công dân, căn cứ Luật Đất đai 2024, một trong các trường hợp không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) là đất đã có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ trường hợp đã quá 3 năm kể từ ngày quyết định mà việc thu hồi đất chưa thực hiện.

Công dân thắc mắc, trường hợp trên có quyền yêu cầu được xem xét cấp sổ đỏ hay không?

Ảnh minh họa: Hồng Khanh

Trả lời vấn đề trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết do không có hồ sơ cụ thể và nội dung phản ánh là trường hợp cụ thể, thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan ở địa phương, nên bộ chỉ nêu ý kiến về nguyên tắc.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tại điểm đ khoản 1 Điều 151 Luật Đất đai quy định người sử dụng đất không được cấp sổ đỏ khi đất đã có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ trường hợp đã quá 3 năm kể từ thời điểm có quyết định thu hồi đất mà không thực hiện.

Luật Đất đai 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã quy định cụ thể các trường hợp hộ gia đình, cá nhân được cấp sổ đỏ nếu đủ điều kiện.

Việc xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được áp dụng theo quy định tại các Điều 137, 138, 139 và 140 Luật Đất đai.

Bộ đề nghị công dân liên hệ với cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định pháp luật.