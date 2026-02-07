MB cho hay, chiến thắng (2-1) trước Rayo Vallecano – nhờ quả phạt đền ở phút 90+10, để lại nhiều dư vị lẫn lộn cho Alvaro Arbeloa. Vẫn còn quá nhiều áp lực và mối lo phía trước.

Mùa đầu tiên ở Real Madrid, do đội không có một tiền đạo cắm thực thụ nên Jude Bellingham chơi bùng nổ, là tay ghi bàn chính. Ảnh: X Madrid Xtra

Sau trận đấu, trong cuộc nói chuyện với toàn đội, ông bị dàn sao Real Madrid bày tỏ sự không hài lòng một số vấn đề về chiến thuật.

Real Madrid thay tướng, nhưng đội đang ngày một tệ hơn và theo nguồn trên, người hâm mộ chán ngấy thái độ của các ngôi sao, điển hình là Vinicius, Valverde và Jude Bellingham.

Bellingham là ‘vấn đề’ với cả Ancelotti, Xabi Alonso và giờ Arbeloa, kể từ ngày Real Madrid có Mbappe trong đội hình, chính là người nói ‘hăng’ nhất cuộc họp.

Arbeloa muốn khai thác được nhiều tiềm năng nhất của Jude Bellingham, đi cùng một Real Madrid hiệu quả tối đa, nên đã yêu cầu anh chơi lùi xuống, để không chiếm mất khoảng trống của Mbappe.

Tuy nhiên, tin tức từ chương trình El Chiringuito, tiền vệ người Anh phớt lờ chỉ thị của HLV trưởng Real Madrid, dẫn đến xung đột thầy trò.

nhưng khi có Mbappe đến, anh vẫn muốn chơi như một tiền vệ công, bất tuân lệnh chỉ thị đá lùi xuống của HLV Ancelotti, Xabi Alonso và giờ là Arbeloa. Ảnh: X Madrid Zone

Thủ môn Thibaut Courtois nói thẳng với HLV Arbeloa, bảo ông cần mạnh tay với Jude Bellingham, kể cả cần thiết thì đẩy lên ghế dự bị. Trước mắt, Real Madrid sẽ không có tiền vệ này, do dính chấn thương ở trận gặp Vallecano, phải nghỉ thi đấu khoảng 1 tháng.

Vẫn chưa rõ, nhà cầm quân 43 tuổi liệu có thể tỏ rõ thái độ cứng cắn, giải quyết triệt để vấn đề không chỉ với Jude Bellingham mà cả những tồn tại khác nơi phòng thay đồ.

Thời gian cho Arbeloa là không nhiều, khi lãnh đạo Real Madrid xác định sẽ tìm HLV trưởng mới, nếu ông không cùng đội giành La Liga hoặc Champions League vào cuối mùa.