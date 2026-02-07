Trong kế hoạch tái thiết lực lượng cho mùa giải mới, Real Madrid đang chuẩn bị một chiến dịch đầy tham vọng là đưa Leny Yoro rời khỏi Old Trafford.

Đây không đơn thuần là bản hợp đồng mới trong dự án của Chủ tịch Florentino Perez, mà là thương vụ chiến lược trong bối cảnh hàng phòng ngự hiện tại ở Bernabeu cần “thay máu”.

Real Madrid muốn sở hữu Yoro. Ảnh: Imago

Lý do khiến đội bóng Hoàng gia quyết liệt với mục tiêu Yoro là khả năng chia tay bộ đôi Antonio Rudiger và David Alaba vào cuối mùa giải.

Rudiger giảm thể lực đáng kể thời gian gần đây, trong khi Alaba liên tục chấn thương. Cả hai đều hết hạn hợp đồng ngày 30/6.

Real Madrid hiểu rằng họ đã sai lầm khi để tuột mất Yoro vào tay MU năm 2024. Giờ đây, khi “Quỷ đỏ” vẫn đang trong vòng xoáy tái cấu trúc đầy bất ổn, “Los Blancos” muốn tận dụng thời cơ để “đánh cắp” trung vệ người Pháp.

Truyền thông Tây Ban Nha dự báo mức giá chuyển nhượng trung vệ người Pháp rơi vào khoảng 70 triệu euro.

Với Real Madrid, đây là con số hợp lý để sở hữu một tài năng triển vọng, người có khả năng lãnh đạo hàng hàng thủ trong ít nhất một thập kỷ tới – giống như Raphael Varane trước đây.

Sự điềm tĩnh, khả năng phán đoán xuất sắc và kinh nghiệm đáng kể tại Premier League biến Yoro thành mảnh ghép lý tưởng với Real Madrid khi Rudiger và Alaba rời đi.

Theo giới phân tích, nếu thành công “bứng” Yoro khỏi Old Trafford, Real Madrid không chỉ sở hữu một trong những trung vệ trẻ hay nhất thế giới mà còn gửi một thông điệp đanh thép đến vị thế của mình ở bóng đá châu Âu.