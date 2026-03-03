3h00 ngày 4/3, sân Camp Nou:

Giấc mơ ngược dòng

Trước trận lượt về bán kết Cúp Nhà Vua, Barcelona cố níu lấy niềm tin mong manh mang tên “remontada” (lội ngược dòng; thuật ngữ xuất hiện từ trận thắng PSG 6-1 năm 2017).

Thất bại nặng nề 0-4 ở lượt đi khiến Barca rơi vào tình thế gần như không thể cứu vãn, nhưng trên sân nhà Camp Nou, niềm tin vào những đêm châu Âu kỳ diệu vẫn luôn là một phần ADN của đội bóng xứ Catalunya.

Barca bất lợi khi thua nặng nề lượt đi. Ảnh: @Atleti

Thông điệp từ phòng thay đồ khá rõ ràng: còn 90 phút (hoặc 120 phút), còn hy vọng. HLV Hansi Flick cố gắng truyền tải tinh thần tích cực, nhấn mạnh rằng lịch sử từng chứng kiến những màn lội ngược dòng khó tin.

Vấn đề là bối cảnh hiện tại hoàn toàn khác. Đây không phải một Barca ở đỉnh cao phong độ, cũng không phải tập thể có chiều sâu và sự bùng nổ như giai đoạn vàng son.

Gần đây, “Blaugrana” thể hiện rõ sự lệ thuộc vào Pedri để triển khai lối chơi, cùng sự bùng nổ của Lamine Yamal – người vừa làm nên lịch sử với cú hat-trick đầu tiên ở La Liga.

Khoảng cách 4 điểm nhiều hơn Real Madrid tại La Liga có thể tạo thêm động lực, nhưng thắng 5 bàn cách biệt trước Atletico – hoặc ít nhất 4 bàn để đá luân lưu – được ví là nhiệm vụ bất khả thi.

Lợi thế Atletico

Trong trận lượt về này, Hansi Flick mất Eric Garcia – nhân tố không thể thiếu của ông trong mùa giải – vì án treo giò. De Jong và Lewandowski cũng chấn thương.

“Hai bàn thắng trong hiệp 1, hai bàn trong hiệp 2, và giữ sạch lưới”, công thức của Flick nghe có vẻ đơn giản. Nhưng mọi chuyện không phải lúc nào cũng dễ dàng như vậy.

Phía bên kia, Atletico Madrid bước vào trận lượt về với tâm thế hoàn toàn trái ngược. Đội bóng của Diego Simeone thực dụng, kỷ luật và phản công sắc bén.

Khi cơ hội giành danh hiệu trở nên rõ ràng, họ không có lý do gì để nương tay. Với Atletico, đây không chỉ là một lượt trận bán kết; đó là con đường ngắn nhất đến vinh quang mùa này.

Lật ngược tình thế là nhiệm vụ khó khăn với Lamine Yamal và các đồng đội. Ảnh: MD

Vượt qua Barca, Atletico có lý do để tin vào chức vô địch khi đối thủ trong trận chung kết là Bilbao hoặc Sociedad.

Với việc gần như không còn hy vọng đua La Liga, Atletico của “El Cholo” chỉ còn Champions League và Cúp Nhà Vua để tranh giành danh hiệu.

Champions League rất khó khăn, nhưng không phải là không thể, và Cúp Nhà Vua là con đường trực tiếp nhất của họ.

Camp Nou đang sẵn sàng cho kịch bản nghẹt thở và lời chia tay của Barca.

Lực lượng:

Barca: De Jong, Gavi, Christensen, Lewandowski chấn thương; Eric Garcia bị treo giò.

Atletico: Barrios chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Barca (4-3-3): Joan Garcia; Kounde, Cubarsi, Martin, Balde; Pedri, Bernal, Fermin Lopez; Lamine Yamal, Ferran Torres, Raphinha.

Atletico (4-4-2): Musso; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano Simeone, Koke, Cardoso, Lookman; Griezmann, Julian Alvarez.

Tỷ lệ trận đấu: Barca chấp 1 1/4

Tỷ lệ bàn thắng: 3 3/4

Dự đoán: Barca thắng 3-1 (Atletico thắng chung cuộc 5-3).