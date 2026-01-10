Chiến thắng 2-1 của U23 Việt Nam trước U23 Kyrgyzstan tại VCK U23 châu Á 2026 trở nên đặc biệt không chỉ bởi kịch tính chuyên môn, mà còn vì một khoảnh khắc hiếm thấy trong bóng đá đỉnh cao.

Phút 84, trong một pha bứt tốc bên cánh phải, Đình Bắc liên tục bị cầu thủ Bekberdinov đeo bám rất quyết liệt.

Tình huống Đình Bắc bị Bekberdinov đoạt mất tấm băng đội trưởng (Ảnh chụp màn hình)

Khi không thể ngăn cản pha xử lý của cầu thủ thuộc biên chế CLB CAHN, Bekberdinov bất ngờ túm thẳng vào chiếc băng đội trưởng trên tay Đình Bắc, giật bung và cầm trên tay.

Chưa hết, anh còn tiếp tục kéo áo Đình Bắc cho tới khi trọng tài cắt còi. Hành vi này khiến nhiều cầu thủ trên sân ngỡ ngàng, bởi việc “cướp” băng đội trưởng của đối phương gần như chưa từng xuất hiện trong các trận đấu chuyên nghiệp.

Trọng tài chính người Iran lập tức can thiệp và rút thẻ vàng cảnh cáo Bekberdinov vì hành vi phi thể thao. Tình huống nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, được xem là một trong những khoảnh khắc lạ lùng nhất giải đấu năm nay.

Đáng chú ý, chỉ ba phút sau, Đình Bắc có màn đáp trả đầy bản lĩnh. Phút 87, anh thực hiện quả phạt góc tạo điều kiện để Lý Đức đưa bóng vào trong cho Văn Thuận đánh đầu, khiến Brauzman phản lưới nhà, ấn định chiến thắng 2-1.

Chiến thắng này giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik mở toang cánh cửa vào tứ kết, đồng thời khắc họa rõ nét bản lĩnh và tinh thần thép của U23 Việt Nam.

Highlights U23 Việt Nam 2-1 U23 Kyrgyzstan:

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn