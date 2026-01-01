Trong năm qua, nhiều nhà giáo lớn tuổi đã trích khoản tiền tiết kiệm hoặc huy động nguồn lực gia đình để hỗ trợ công tác giáo dục và cộng đồng. Dù đã nghỉ hưu hoặc không còn trực tiếp giảng dạy, họ vẫn tiếp tục đóng góp bằng những hành động thiết thực. Gần đây nhất là 3 trường hợp tiêu biểu: Giáo sư Lê Ngọc Thạch trao 1 tỷ đồng cho trường THPT cũ tại TPHCM; thầy giáo Khương Văn Hưng ủng hộ 1 tỷ đồng giúp người dân sau thiên tai ở Ninh Bình và PGS.TS Bùi Long Biên tặng 1 tỷ đồng làm học bổng cho sinh viên nghèo Đại học Bách khoa Hà Nội.

Thầy giáo rút 1 tỷ đồng tiết kiệm lập quỹ thưởng học sinh xuất sắc

Đầu tháng 12/2025, GS.TS Lê Ngọc Thạch, giảng viên thỉnh giảng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TPHCM), đã rút 1 tỷ đồng tiền tiết kiệm để trao tặng Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, nơi ông từng theo học giai đoạn 1960-1967. Khoản kinh phí này dùng để lập Giải thưởng Lê Văn Thới, được trao hằng năm cho học sinh xuất sắc các khối 10, 11, 12.

Giáo sư Lê Ngọc Thạch và cô Phạm Thị Bé Hiền, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, làm thủ tục chuyển và nhận 1 tỷ đồng để lập quỹ giải thưởng: Ảnh: NVCC

GS Lê Ngọc Thạch cho biết ông từng dự kiến chuyển tiền trong dịp kỷ niệm 100 năm thành lập trường (vào năm 2027), nhưng quyết định trao sớm hơn một năm để trường có thời gian lập sổ tiết kiệm, đảm bảo sinh lãi ổn định. Với mức lãi suất hiện nay khoảng 6%/năm, giải thưởng dự kiến đạt 45 triệu đồng/năm; phần lãi còn lại dùng thưởng đột xuất cho học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế và gia đình ông sẵn sàng bổ sung khi cần thiết.

Trước đó, giáo sư Lê Ngọc Thạch đã nhiều lần đóng góp cho các quỹ học thuật và hoạt động cộng đồng, trong đó có ủng hộ 1 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào miền Bắc bị lũ lụt.

Gia đình nhà giáo ở Ninh Bình cùng con cái ủng hộ 1 tỷ giúp người dân quê vượt khó

Cũng với khoản tiền tích lũy sau nhiều năm làm nghề, thầy Khương Văn Hưng (78 tuổi, Ninh Bình) đã cùng vợ và các con ủng hộ 1 tỷ đồng hỗ trợ người dân xã Quỹ Nhất bị thiệt hại nặng nề do trận giông lốc rạng sáng 29/9.

Vợ chồng thầy giáo Khương Văn Hưng. Ảnh: Phạm Trọng Tùng

Thầy Hưng, nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Nghĩa Tân, chia sẻ gia đình ông từng trải qua những năm tháng thiếu thốn, lương giáo viên không đủ nuôi bốn con ăn học nên hai vợ chồng phải chăn nuôi, làm ruộng thêm. Vì vậy, khi chứng kiến bà con mất nhà cửa sau thiên tai, ông muốn hỗ trợ ngay lập tức để họ sớm ổn định cuộc sống.

Nhiều năm qua, gia đình thầy Hưng lặng lẽ tham gia các hoạt động thiện nguyện, đóng góp xây dựng cơ sở giáo dục, tri ân người có công và hỗ trợ các địa phương gặp thiên tai.

Một tỷ đồng học bổng dành tặng sinh viên nghèo ĐH Bách khoa Hà Nội

Tại Hà Nội, PGS.TS Bùi Long Biên, 88 tuổi, nguyên giảng viên bộ môn Hóa phân tích Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, đã trao 1 tỷ đồng cho nhà trường để lập quỹ học bổng hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng có ý chí vươn lên.

PGS.TS Bùi Long Biên trao tặng 1 tỷ đồng cho sinh viên nghèo ĐH Bách khoa Hà Nội.

Quỹ học bổng mang tên thầy được chia thành 100 suất, mỗi suất trị giá 10 triệu đồng và xét cấp theo từng học kỳ. Sinh viên phải đáp ứng tiêu chí về học lực và rèn luyện để tiếp tục được nhận học bổng ở những học kỳ sau.

PGS.TS Phạm Thanh Huyền, Trưởng ban Công tác sinh viên, cho biết đây là lần đầu tiên một giảng viên nhà trường dành tặng số tiền lớn như vậy để hỗ trợ sinh viên, thể hiện sự gắn bó của thầy Biên với công tác đào tạo dù thầy đã nghỉ hưu nhiều năm.

Phó giáo sư 90 tuổi tặng lại trường 2 tỷ đồng làm học bổng

Đầu tháng 11/2025, PGS Đoàn Văn Điện, gần 90 tuổi, dành tặng 2 tỷ đồng cho Trường Đại học Nông Lâm TPHCM để lập quỹ học bổng vĩnh viễn. Ông nói muốn trả ơn cuộc đời, trả ơn sinh viên, trả ơn nghề dạy học.

PGS Đoàn Văn Điện, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Nông lâm TPHCM - người dành tặng 2 tỷ đồng cho nhà trường lập quỹ học bổng. Ảnh: Lê Na

Số tiền này được gửi ngân hàng, dùng phần lãi hằng năm để trao học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên và khen thưởng giảng viên có đóng góp trong giảng dạy, nghiên cứu. “Lương hưu chỉ hơn 6 triệu đồng một tháng, nhưng tôi cho rằng biết đủ thì sống đủ. Điều còn lại nên được gửi gắm cho thế hệ sau”, ông chia sẻ.

Với ông, dù đã rời bục giảng gần 3 thập kỷ, trách nhiệm với tri thức và với lớp trẻ vẫn chưa bao giờ dừng lại.

Điểm chung giữa các nhà giáo trên là khi đã hoàn thành sự nghiệp giảng dạy, họ vẫn tiếp tục đồng hành với sự học và với cộng đồng từ chính khoản tiền tiết kiệm trong cuộc sống của mình. Những hành động này góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm xã hội và truyền cảm hứng cho các thế hệ học trò.