Viễn cảnh hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine gặp mặt trực tiếp càng có cơ sở sau khi ông Putin tham gia hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska hôm 15/8. Sau đó, vào ngày 18/8, ông Trump đã nhóm họp với ông Zelensky và một số quan chức châu Âu tại Nhà Trắng cũng như có cuộc điện đàm kéo dài 40 phút với lãnh đạo Điện Kremlin.

Ngay sau các cuộc tiếp xúc, ông Trump chia sẻ trên mạng xã hội Truth Social rằng, ông “đã bắt đầu thu xếp một cuộc gặp giữa ông Putin và ông Zelensky tại một địa điểm đang được xem xét”. Truyền thông đưa tin, ông Putin đã đề xuất địa điểm là Moscow.

Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn các nhà lãnh đạo Nga và Ukraine gặp mặt trực tiếp trước khi tiến hành hội nghị 3 bên. Ảnh: DPA

Tuy nhiên, hôm 21/8, ông Zelensky nhấn mạnh “chắc chắn không nhóm họp ở Moscow”, nhưng không tiết lộ lý do.

Nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định, ông muốn Mỹ điều phối các cuộc đàm phán với Nga và cũng muốn các đồng minh châu Âu của Kiev tham dự. “Tôi mong muốn châu Âu cũng có mặt. Các cuộc đàm phán phải diễn ra ở khu vực trung lập của châu Âu”, ông Zelensky nhắc tới các phương án lựa chọn như Áo, Thổ Nhĩ Kỳ và Thụy Sĩ.

Trong khi đó, Điện Kremlin vẫn chưa lên tiếng xác nhận thông tin về cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Nga – Ukraine. Song, hôm 20/8, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho hay, Moscow sẵn sàng nâng cấp các cuộc đàm phán hòa bình cấp phái đoàn với Ukraine. Theo ông Lavrov, Tổng thống Putin đã nêu ý tưởng này sau cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ hôm 18/8.

Tổng thống Putin từng khẳng định không loại trừ khả năng gặp ông Zelensky, nhưng với điều kiện hai bên cần đạt những tiến triển đáng kể trong các cuộc hòa đàm. Ngoài ra, Moscow cũng bày tỏ lo ngại về tính chính danh của Tổng thống Zelensky vì nhiệm kỳ lãnh đạo của ông đã kết thúc vào năm 2024, trong khi Ukraine chưa tiến hành các cuộc bầu cử mới với lý do đang trong tình trạng thiết quân luật.

Trong tuần này, ông Trump nhấn mạnh mong muốn cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Nga - Ukraine diễn ra trước khi tiến hành hội nghị 3 bên với Mỹ tham gia. Theo giới truyền thông, Washington đang lên kế hoạch tổ chức hội nghị 3 bên Trump - Putin - Zelensky ở Hungary. Song, ông Zelensky không muốn ủng hộ phương án này vì cho rằng Hungary có những nỗ lực ngăn chặn hoạt động viện trợ quân sự của Liên minh châu Âu (EU) cho Kiev.