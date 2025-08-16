Theo ABC News, hôm 15/8, khi hai nhà lãnh đạo Nga – Mỹ đang bước trên thảm đỏ tại Căn cứ Elmendorf-Richardson, các chiến đấu cơ F-22 được nhìn thấy xuất hiện ở hai bên. Trong khi đó, 4 tiêm kích F-35 và một máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit bay lượn ngay phía trên đầu.

Hai quan chức Mỹ cho hay, 2 oanh tạc cơ B-2 đã được đưa đến Căn cứ Elmendorf-Richardson trước thềm hội nghị thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Putin. Các máy bay F-35 đến từ Căn cứ Không quân Eielson, còn các máy bay F-22 đến từ Elmendorf.

Video: New York Post

Hiện chưa rõ liệu ông Trump có đích thân ra lệnh cho các máy bay thực hiện chuyến bay trình diễn ở Căn cứ Elmendorf-Richardson như một hình thức để phô trương sức mạnh hay không.

B-2 được coi là biểu tượng sức mạnh của Mỹ, do máy bay ném bom này có thể bay vòng quanh thế giới không cần nghỉ, và có thể mang theo cả vũ khí thông thường lẫn hạt nhân. Oanh tạc cơ tàng hình B-2 là loại máy bay được Mỹ sử dụng để thả hơn một chục quả bom phá boongke xuống Iran vào tháng 6. Theo đó, 7 máy bay của Mỹ đã bay liên tục 36 giờ từ Căn cứ Không quân Whiteman ở Missouri đến Iran để tấn công các mục tiêu.

Trong những tuần gần đây, ông Trump đã nhiều lần ca ngợi sức mạnh của máy bay B-2, cùng kỹ năng của các phi công. Hôm 6/8, ông tuyên bố chính quyền Mỹ đã đặt hàng các máy bay B-2 "mới và được nâng cấp".