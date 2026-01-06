Chấn thương nghiêm trọng mà cầu thủ người Croatia mới gặp có thể thúc đẩy đoàn quân Pep Guardiola chuyển hướng sang chiêu mộ Marc Guehi, thay vì Semenyo như dự định ban đầu.

Gvardiol đã phải rời sân phút 51 trong trận hòa 1-1 với Chelsea, sau tình huống va chạm mạnh với đối thủ.

Gvardiol dính chấn thương nghiêm trọng - Ảnh: EPA

Những lo ngại về tình trạng của trung vệ 23 tuổi vừa được xác nhận, Gvardiol cần trải qua một cuộc phẫu thuật và phải nghỉ thi đấu dài hạn.

Thông cáo báo chí từ Man City: "CLB Man City xác nhận, Josko Gvardiol bị gãy xương chày chân phải.

Chấn thương xảy ra trong hiệp hai trận hòa 1-1 với Chelsea. Hậu vệ người Croatia sẽ lên bàn mổ cuối tuần này và việc đánh giá xác định mức độ nghiêm trọng cần được xem xét."

Đồng đội của Gvardiol - Ruben Dias cũng buộc phải rời sân trong hiệp hai, theo như Pep phỏng đoán là gặp vấn đề về cơ.

Man City phải tức tốc triệu hồi hậu vệ 20 tuổi Max Alleyne đang cho mượn ở Watford để củng cố lực lượng dưới hàng thủ.

Việc chiêu mộ đội trưởng Crystal Palace - Marc Guehi là động thái đầy tham vọng của Citizens, bởi họ đang cạnh tranh quyết liệt với Arsenal trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh.

Hợp đồng giữa Guehi và Palace sẽ hết hạn hè tới nên Man "xanh" chỉ cần bỏ ra khoản phí thấp để thuyết phục đối tác nhả người, tránh nguy cơ mất trắng vào cuối mùa.