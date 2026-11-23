Các con của một gia đình tại Tuyên Quang phát sinh tranh chấp quyền thừa kế hơn 3.700m2 đất do cha mẹ để lại. Vụ án trở nên phức tạp khi tại phiên tòa phúc thẩm, một người con xuất trình văn bản được cho là di chúc của người cha lập từ năm 2004.

Chị đòi chia đất thừa kế, em trai cho rằng cha mẹ đã phân chia từ trước

Theo trình bày của bà T. (ngụ tỉnh Tuyên Quang), cha mẹ bà có 7 người con, trong đó 3 người đã qua đời. Cha mẹ bà lần lượt qua đời vào năm 2010 và 2013, không để lại di chúc.

Khi còn sống, cha mẹ bà tạo lập quyền sử dụng diện tích đất với tổng diện tích 3.756m2. Năm 1996, diện tích đất này được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên người cha.

Bà T. cho rằng toàn bộ diện tích đất nói trên vẫn là di sản chưa được phân chia. Do đó, bà khởi kiện, yêu cầu Tòa án chia đều di sản cho 7 người con, mỗi người được hưởng 1/7, tương đương khoảng 536,6m2.

Tuy nhiên, yêu cầu của bà T. bị các anh chị em trong gia đình phản đối. Người em trai là ông Th. cùng hai người chị cho rằng cha mẹ đã phân chia đất cho các con sử dụng từ khi còn sống.

Vụ tranh chấp quyền thừa kế hơn 3.700m2 đất giữa các thành viên trong gia đình trở nên phức tạp khi bản di chúc được lập trước khi cha mẹ qua đời được xuất trình ở phiên phúc thẩm. Ảnh minh họa: Hoàng Hà

Theo ông Th., việc giao đất được thực hiện trên thực tế, phù hợp với hoàn cảnh sinh sống của gia đình, dù chưa hoàn tất thủ tục tách thửa và cấp giấy chứng nhận riêng.

Cụ thể, từ năm 1982, bà T. đã được cha mẹ giao đất để ở và canh tác sau khi lập gia đình. Những người con khác sau đó cũng được cha mẹ giao đất làm nhà và sử dụng riêng. Các gia đình đã quản lý, sử dụng đất ổn định trong nhiều năm mà không phát sinh tranh chấp.

Việc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vẫn đứng tên người cha được ông Th. lý giải là do hạn chế về nhận thức pháp luật và tập quán sinh sống tại địa phương.

Một số người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cũng xác nhận việc cha mẹ phân chia đất cho các con là có thật, được các thành viên trong gia đình và hàng xóm biết đến.

Các anh chị em cho rằng việc bà T. yêu cầu chia lại đất sau nhiều năm là không phù hợp với quá trình sử dụng thực tế và sự thống nhất trước đây của gia đình.

Bất ngờ xuất hiện văn bản được cho là di chúc

Xét xử sơ thẩm, TAND cấp huyện của tỉnh Tuyên Quang không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà T. về việc chia thừa kế tài sản do cha mẹ để lại. Không đồng ý với phán quyết này, bà T. đã kháng cáo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, TAND tỉnh Tuyên Quang ghi nhận một chứng cứ mới do người chị thứ hai trong gia đình cung cấp, đó là văn bản được cho là di chúc của người cha lập năm 2004. Người chị này đề nghị giám định chữ viết, chữ ký của cha mình trên văn bản.

Theo HĐXX phúc thẩm, chứng cứ mới có ý nghĩa quan trọng đối với việc giải quyết vụ án. Tính xác thực và hợp pháp của văn bản có thể ảnh hưởng trực tiếp đến việc xác định phạm vi di sản thừa kế, cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của người chị thứ hai và các đương sự khác.

Do đó, cần làm rõ chữ viết, chữ ký và tính hợp pháp của văn bản trước khi xác định phần tài sản thuộc di sản thừa kế và giải quyết yêu cầu chia thừa kế của bà T.

HĐXX nhận định vụ án chưa đủ cơ sở để giải quyết ở cấp phúc thẩm khi xuất hiện chứng cứ mới có khả năng ảnh hưởng đến bản chất vụ việc.

Từ những nhận định trên, TAND tỉnh Tuyên Quang quyết định hủy bản án sơ thẩm, chuyển hồ sơ cho Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại theo quy định pháp luật.

(Tham khảo Bản án số 47/2024/DS-PT ngày 20/5/2024 của TAND tỉnh Tuyên Quang)