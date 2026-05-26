Hãng thông tấn TASS ngày 26/5 đưa tin Tổng thống Nga Putin mới đây đã đưa ra nhận định về tình hình an ninh toàn cầu tại cuộc họp Hội đồng lãnh đạo các cơ quan an ninh và tình báo của Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS).

"Tình hình quân sự - chính trị hiện nay đang trở nên vô cùng phức tạp. Chúng ta có một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng đang bao trùm Trung Đông, thậm chí có ảnh hưởng toàn cầu. Bên cạnh đó là những điểm nóng bất ổn mới liên tục xuất hiện, kể cả ở gần biên giới của chúng ta", ông Putin cho biết.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Tại cuộc họp, lãnh đạo Điện Kremlin đã kêu gọi cộng đồng tình báo của các nước CIS tận dụng tối đa năng lực phân tích, nhân sự, kỹ thuật và tác chiến nhằm bảo đảm an ninh cho khối trước các mối đe dọa cả bên trong lẫn bên ngoài. Ông Putin cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chia sẻ thông tin thường xuyên và xây dựng cách tiếp cận thống nhất đối với những thách thức chung.

Trong một phát biểu riêng rẽ trước đó, Tổng thống Putin khẳng định Nga vẫn luôn là một phần không thể tách rời của nền kinh tế toàn cầu và Moscow sẵn sàng hợp tác với các đối tác tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và lợi ích lâu dài.

"Trong bối cảnh quan hệ quốc tế và các mối liên kết kinh tế toàn cầu đang chịu sức ép chưa từng có, việc đối thoại bình đẳng và cách tiếp cận vì lợi ích thực tế đang trở nên cần thiết hơn bao giờ hết", ông Putin nói.