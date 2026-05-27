Hãng tin TASS dẫn lời Thị trưởng Sevastopol, ông Mikhail Razvozhayev cho hay, lực lượng vũ trang Ukraine đã tấn công thành phố ở tây nam Bán đảo Crưm này bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa Storm Shadow.

Ông Razvozhayev nói thêm, một trong các tên lửa đã bắn trúng tòa nhà của chi nhánh phía Nam thuộc Ngân hàng Trung ương ở Sevastopol, gây cháy trên mái nhà và làm vỡ cửa kính các tòa nhà lân cận. Vụ tấn công cũng khiến một số căn hộ và một tòa nhà hành chính bị hư hại nhưng không gây ra thương vong.

Tại thành phố Voronezh, phía đông nam nước Nga, khói bốc cao sau một vụ nổ xảy ra gần một sân bay quân sự, vốn là nơi đóng quân của trung đoàn không quân ném bom số 47. Thống đốc tỉnh Voronezh, Alexander Gusev cho biết hai "mục tiêu tốc độ cao" đã bị hệ thống phòng không bắn hạ, mảnh vỡ rơi xuống đã làm hư hại một cửa hàng sửa chữa lốp xe và một tòa nhà tiện ích.

Theo Kyiv Independent, các kênh giám sát đưa tin một nhà máy lọc dầu ở Tuapse thuộc vùng Krasnodar Krai, phía nam nước Nga, nằm trong số các mục tiêu bị tấn công đêm qua. Quân đội Ukraine gần đây xác nhận đã tấn công nhà máy lọc dầu Tuapse 4 lần trong mùa xuân này.

Cư dân ở Taganrog, thuộc tỉnh Rostov đã báo cáo về các vụ nổ và khói bốc lên tại một số khu vực trong thành phố. Taganrog nằm dọc theo bờ biển Azov phía nam nước Nga, chỉ cách biên giới Ukraine với Nga 40km.

Tờ Guardian của Anh ngày 27/5 đưa tin, chính phủ Nga đã yêu cầu các ngân hàng, gồm cả Cục Dự trữ Liên bang, tự bắn hạ UAV của Ukraine cũng như chịu trách nhiệm về chi phí của hoạt động này. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Moscow đang cố gắng bảo vệ các địa điểm trọng yếu trên lãnh thổ rộng lớn của mình trước các cuộc tấn công của Ukraine.