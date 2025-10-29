Hãng tin Bloomberg dẫn lời Đại sứ Mỹ tại NATO Matthew Whitaker phát biểu hôm 28/10 rằng, Nhà Trắng hiện sẵn sàng tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với Nga nếu Moscow tiếp tục từ chối lời kêu gọi đàm phán.

Tuần trước, ông Trump đã công bố lệnh trừng phạt nhắm vào 2 công ty dầu mỏ lớn nhất của Nga là Rosneft và Lukoil. Động thái này đánh dấu gói trừng phạt lớn đầu tiên nhằm vào Nga, kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng vào tháng 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại một cuộc gặp. Ảnh: New York Times

Lukoil và Rosneft đã mất tổng cộng 11,5 tỷ USD giá trị thị trường kể từ khi các lệnh trừng phạt của Mỹ được thi hành, bất chấp việc Tổng thống Putin tuyên bố lệnh trừng phạt do Mỹ áp đặt "nghiêm trọng", nhưng sẽ "không ảnh hưởng đáng kể" đến nền kinh tế Nga.

“Chúng tôi đã triển khai các lệnh trừng phạt đó và sẽ thực thi nghiêm túc. Đây có thể là điều buộc Tổng thống Putin ngồi vào bàn thương lượng và chấm dứt xung đột ở Ukraine hay ít nhất là đạt được một lệnh ngừng bắn để có thể dẫn tới đàm phán về một giải pháp cuối cùng", ông Whitaker nhấn mạnh.

Mỹ và các đồng minh châu Âu đang thúc đẩy lệnh ngừng bắn và chấm dứt giao tranh dọc theo các chiến tuyến hiện tại ở Ukraine. Song, giới chức Điện Kremlin cho rằng, đề xuất này sẽ "bỏ qua nguyên nhân gốc rễ" dẫn tới cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Theo ông Whitaker, nếu các lệnh trừng phạt không thể làm thay đổi tính toán của Moscow, Washington sẵn sàng siết chặt hơn nữa bằng các hình phạt mới. "Tổng thống Trump nắm giữ tất cả các lá bài, đây chỉ là một trong số đó. Còn rất nhiều lá bài khác nữa”, đại sứ Mỹ tại NATO cảnh báo.