Các Phó Thủ tướng sẽ thay mặt Thủ tướng để theo dõi, chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại Nghị quyết của Đại hội 14 của Đảng, các nghị quyết của Chính phủ, nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ các tỉnh, thành nhiệm kỳ 2025-2030, đặc biệt là Kết luận số 18 của Trung ương nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 10%.

Cụ thể, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc theo dõi các địa phương vùng Đông Nam Bộ (gồm: TPHCM, TP Đồng Nai, Tây Ninh).

Phó Thủ tướng Phan Văn Giang theo dõi các địa phương vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên (gồm: TP Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng).

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà theo dõi các địa phương vùng Trung du và miền núi phía Bắc (gồm: Cao Bằng, Điện Biên, Lạng Sơn, Lai Châu, Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La, Thái Nguyên, Tuyên Quang).

Các Phó Thủ tướng theo dõi để trực tiếp chỉ đạo thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, tập trung tháo gỡ các vướng mắc, điểm nghẽn cản trở tăng trưởng.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng theo dõi các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long (gồm: TP Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Cà Mau, Vĩnh Long).

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng theo dõi các địa phương vùng đồng bằng sông Hồng (gồm: TP Hà Nội, TP Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên, Bắc Ninh).

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu theo dõi các địa phương vùng Bắc Trung Bộ (gồm: TP Huế, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị).

Các Phó Thủ tướng chủ động lựa chọn hình thức làm việc phù hợp với các địa phương được phân công theo dõi để trực tiếp chỉ đạo thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, tập trung tháo gỡ các vướng mắc, điểm nghẽn cản trở tăng trưởng, cải cách thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền theo thẩm quyền và quy định của pháp luật, nhằm thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế.

Trước đó, ngày 16/4, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 109 cập nhật, bổ sung chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội 14 và Kết luận số 18 của Trung ương.

Trọng tâm cốt lõi của Nghị quyết 109 là thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế “hai con số” gắn với ổn định vĩ mô và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Nghị quyết đề ra các nhiệm vụ chiến lược bao gồm: xác lập mô hình tăng trưởng mới lấy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực; hoàn thiện đồng bộ thể chế để giải phóng sức sản xuất; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; và hiện đại hóa hệ thống kết cấu hạ tầng...

Các bộ, cơ quan, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển ngành, lĩnh vực, chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế của cả nước và địa phương, các nhiệm vụ được giao.

Ngày 21/5 vừa qua, Thủ tướng cũng đã có công điện về việc giao chỉ tiêu tăng trưởng cho các địa phương, doanh nghiệp nhà nước.

Tại công điện, Thủ tướng yêu cầu các địa phương khẩn trương hoàn thiện đầy đủ các chỉ tiêu theo danh mục, hướng dẫn của Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan quản lý ngành (cho năm 2026 và giai đoạn 5 năm 2026-2030), gửi Bộ Tài chính chậm nhất trong ngày 23/5.