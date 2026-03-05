Hãng tin Al Jazeera dẫn lời Tướng Francis L. Donovan, chỉ huy Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ (SOUTHCOM) ngày 4/3 cho biết: "Mới đây, quân đội Mỹ và Ecuador đã phát động chiến dịch nhắm vào các tổ chức bị chỉ định là 'khủng bố' tại Ecuador. Các hoạt động này được xem là minh chứng mạnh mẽ cho cam kết của các đối tác tại khu vực Mỹ Latinh và Caribe trong việc chống lại hiểm họa khủng bố ma túy".

Chiến dịch quân sự của Mỹ tại Ecuador. Video: SOUTHCOM

Bên cạnh thông báo, SOUTHCOM cũng đăng tải một đoạn video ngắn ghi lại hoạt động của chiến dịch chống khủng bố. Hoạt động quân sự ở Ecuador là một phần trong chiến dịch của Tổng thống Mỹ Trump nhằm trấn áp các băng đảng ma túy tại khu vực Mỹ Latinh.

Trong cuộc họp báo cùng ngày, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt đã lên tiếng ca ngợi chiến dịch phối hợp giữa Mỹ và Ecuador. "Cùng nhau, chúng ta sẽ hành động dứt khoát để chống lại các phần tử khủng bố ma túy - những kẻ từ lâu đã gieo rắc bạo lực và nỗi sợ hãi khắp khu vực", bà Leavitt nói.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng vào năm ngoái, ông Trump đã liệt kê nhiều băng đảng ma túy lớn ở Nam Mỹ vào danh sách khủng bố, đồng thời thực hiện ít nhất 44 cuộc không kích nhắm vào các tàu thuyền nghi vận chuyển ma túy ở Caribe và khu vực phía đông Thái Bình Dương.