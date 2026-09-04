Theo NDTV, Nhà Trắng ngày 3/9 đã ra mắt một trang web bao gồm 5 trò chơi điện tử thùng, nhưng được biến tấu một cách đặc biệt để phán ánh các chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

"Không thể ngừng chiến thắng. Xây tường, trục xuất người nhập cư trái phép, nạp tiền vào tài khoản Trump. Chúng tôi đang tập trung cao độ vào việc tìm kiếm những cách thức đổi mới, qua đó kể câu chuyện về thành tựu của tổng thống theo cách có sức lan tỏa tới mọi người dân Mỹ", Nhà Trắng cho biết.

Theo truyền thông Mỹ, các trò chơi của Nhà Trắng đều mở đầu bằng logo MAGA (Làm ngước Mỹ vĩ đại trở lại), được biến tấu dựa trên logo của hãng trò chơi điện tử nổi tiếng SEGA. 5 trò chơi trên trang web đều được thiết kế trên nền đồ họa 16bit, gợi nhớ đến các trò chơi điện tử thùng kinh điển.

Nhà Trắng giới thiệu các trò chơi điện tử thể hiện chính sách của Tổng thống Trump. Video: Fox News

Một trong số các trò chơi này mang tên "Rio Run", được lấy cảm hứng từ trò chơi "Rắn săn mồi". Trong trò chơi này, quan chức phụ trách vấn đề biên giới của Mỹ Tom Homan sẽ truy đuổi những người nhập cư bất hợp pháp dọc sông Rio Grande, gần biên giới Mexico.

Một trò chơi khác mang tên "Xây dựng bức tường", dựa trên trò chơi xếp gạch "Tetris", yêu cầu người chơi xây một bức tường ở biên giới phía nam nước Mỹ. "Hãy bảo vệ biên giới trước đám đông đang kéo đến", phần hướng dẫn viết.

Trò chơi thứ ba yêu cầu người chơi thu thập các tấm séc để đưa vào "tài khoản Trump", các tài khoản đầu tư có khoản tiền gửi 1.000 USD dành cho trẻ em sinh từ năm 2025 đến 2028.

Ngay sau khi được ra mắt, trang web của Nhà Trắng đã gây ra những cuộc tranh luận dữ dội, đặc biệt trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump đang đẩy mạnh chương trình bắt giữ và trục xuất hàng loạt người nhập cư không có giấy tờ.