Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Rollcall

Trong cuộc trò chuyện với các phóng viên khi trên đường tới Alaska để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin, khi được hỏi liệu Mỹ có đặt vấn đề đảm bảo an ninh lên bàn đàm phán không, ông Trump nói: "Có thể". Nhà lãnh đạo này cũng tuyên bố rõ rằng các biện pháp như vậy sẽ không bao gồm việc Ukraine gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

"Không phải dưới hình thức trở thành thành viên NATO... Có một số điều chắc chắn không xảy ra", Tổng thống Mỹ phát biểu.

Theo CNN, ông Trump tuyên bố không tới Alaska để làm trung gian cho một thỏa thuận với tư cách đại diện cho Ukraine, mà mục tiêu của ông là đưa Tổng thống Nga ngồi vào bàn đàm phán. "Tôi không tới Alaska để thương thuyết cho Ukraine", lãnh đạo Nhà Trắng nhấn mạnh.

Người đứng đầu nước Mỹ nhận xét ông Putin là "người thông minh" và hai nguyên thủ có quan hệ tốt đẹp. Ông Trump bày tỏ: "Tôi nhận thấy ông ấy đang đưa nhiều doanh nhân từ Nga tới và điều đó là tốt. Tôi thích điều này vì họ muốn làm ăn, nhưng họ sẽ không làm được điều đó nếu xung đột chưa chấm dứt".

Nói về các cuộc tấn công liên tiếp của Nga vào Ukraine, ông Trump cho rằng, Tổng thống Putin đang cố gắng "tạo ra một bối cảnh giúp ông ấy đạt được một thỏa thuận tốt hơn".

Ông Trump cũng xác nhận kế hoạch trừng phạt kinh tế Nga nếu Moscow không có động thái nhằm đạt tiến triển trong đàm phán chấm dứt xung đột ở Ukraine. Trả lời các câu hỏi về việc liệu vấn đề trao đổi lãnh thổ giữa Nga và Ukraine có được đưa ra thảo luận hay không, Tổng thống Mỹ đáp: "Chủ đề đó sẽ được thảo luận nhưng tôi để Ukraine quyết định và tôi nghĩ họ sẽ đưa ra quyết định đúng đắn".

Liên quan tới Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey cho biết, London sẵn sàng triển khai quân tới Ukraine nếu Nga đồng ý ngừng bắn sau hội nghị thượng đỉnh ở Alaska. Tuyên bố này được đưa ra sau khi các nhà lãnh đạo Anh, Pháp và Đức tuyên bố sẵn sàng đóng vai trò tích cực trong việc đảm bảo an ninh cho Ukraine khi các hành động thù địch chấm dứt.