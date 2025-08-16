Video: NBC

Theo kênh NBC News, chuyên cơ Không lực Một đã chở ông Trump hạ cánh xuống đường băng của căn cứ Elmendorf-Richardson ngay trước khi chuyên cơ chở ông Putin đáp xuống. Dù Tổng thống Mỹ tới trước nhưng không bước ra khỏi chuyên cơ cho tới khi Tổng thống Nga rời máy bay và bước xuống. Trong những hội nghị thượng đỉnh kiểu này, các nghi thức đều được lên kế hoạch cẩn thận.

Video: RT

Đài RT đưa tin, ông Putin tới Alaska bằng máy bay Ilyushin Il-96 được nâng cấp đặc biệt và là chuyên cơ chính trong đội bay của Tổng thống Nga. Trong khi đó, ông Trump tới Alaska trên chuyên cơ Không lực Một là một chiếc Boeing 747 tùy chỉnh. Cả hai đều là máy bay phản lực thân rộng 4 động cơ dù về mặt kỹ thuật, máy bay của Nga là một thiết kế mới hơn.

Trang web FlightAware cho biết, chuyến bay của Tổng thống Putin do "Đội bay Đặc biệt Rossiya 539" vận hành, cất cánh từ sân bay Magadan của Nga. Chuyến bay từ Magadan tới Alaska kéo dài khoảng 4 giờ.

Ảnh: Nhà Trắng

Một bục lớn có dòng chữ "Alaska 2025" được đặt ở cuối thảm đỏ tại căn cứ Elmendorf-Richardson, trong khi 4 máy bay chiến đấu của Mỹ được bố trí ở hai bên thảm đỏ.

Khi gặp nhau trên đường băng của căn cứ quân sự Mỹ, ông Trump và ông Putin đã bắt tay nhau, vỗ vai và dường như đã có cuộc trò chuyện thân mật, sôi nổi. Sau đó, hai nguyên thủ chụp chung một bức ảnh trước khi Tổng thống Nga bước lên xe của người đồng cấp Mỹ. Việc cùng đi chung xe giúp hai nhà lãnh đạo có cơ hội ngắn ngủi ở riêng trước khi tham gia cuộc họp 3-3 với sự tháp tùng của các trợ lý hàng đầu.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt tiết lộ, cuộc hội đàm cấp cao ở Alaska lần này sẽ được diễn ra theo hình thức 3-3 thay vì 1-1 do có cả các bộ trưởng của hai nước tham gia.

"Cuộc gặp riêng giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Putin được lên kế hoạch trước đó giờ đây sẽ là cuộc gặp 3-3. Ông Trump sẽ tham gia cùng Ngoại trưởng Marco Rubio và Đặc phái viên Steve Witkoff. Trong cuộc họp - ăn trưa song phương mở rộng, Ngoại trưởng Marco Rubio, phái viên Steve Witkoff, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và Chánh Văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles cũng sẽ tham gia", bà Leavitt nói về thành phần phái đoàn Mỹ.