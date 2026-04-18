Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Đại hội đồng lần thứ 152 của IPU tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), tiến hành một số hoạt động song phương tại Thổ Nhĩ Kỳ và thăm chính thức Italia từ ngày 11-17/4.

Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội 14, tiếp tục cụ thể hóa chủ trương nhất quán của Việt Nam về tăng cường và làm sâu sắc quan hệ với các đối tác quan trọng, trong đó có các nước châu Âu và khu vực Trung Đông.

Tạo xung lực mới thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực tiềm năng

Trả lời báo chí sau chuyến thăm, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang cho biết, chuyến thăm đã tạo bước tiến mới rõ nét, thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với Thổ Nhĩ Kỳ và Italia.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Italia Sergio Mattarella. Ảnh: QH

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: QH

Lãnh đạo Nhà nước, Quốc hội, địa phương hai nước đều thể hiện sự coi trọng đặc biệt đối với chuyến thăm. Đáng chú ý, Italia tái khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác tin cậy, có nhiều tiềm năng hợp tác, cam kết tiếp tục đồng hành, ủng hộ Việt Nam trong tăng cường quan hệ với Liên minh châu Âu.

Còn Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ mong muốn nâng tầm quan hệ song phương, coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Qua chuyến thăm hai nước, quan hệ hợp tác giữa các cơ quan lập pháp được đẩy mạnh về chất.

Kinh tế, thương mại, đầu tư được coi là trọng tâm của chuyến công tác lần này, đã tạo ra bước chuyển mạnh mẽ về chất.

Italia nhất trí hai bên cần tận dụng tốt hơn nữa Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), qua đó tăng cường kết nối Việt Nam - EU. Italia tiếp tục ủng hộ thúc đẩy các nước EU phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) và dỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với thủy sản Việt Nam.

Với Thổ Nhĩ Kỳ, hai bên nhất trí thúc đẩy mở rộng quy mô thương mại theo hướng cân bằng hơn, nghiên cứu khả năng khởi động đàm phán Hiệp định Thương mại tự do, qua đó khai thác hiệu quả tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế và vị trí cửa ngõ của mỗi nước tại khu vực.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang chia sẻ, chuyến công tác đã tạo xung lực mới thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực tiềm năng như quốc phòng - an ninh, giáo dục - đào tạo, văn hóa và giao lưu nhân dân; đồng thời mở rộng sang các lĩnh vực mới như đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi xanh và chuyển đổi năng lượng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân gặp Giáo hoàng Leo XIV. Ảnh: QH

Việc Chủ tịch Quốc hội gặp gỡ Giáo hoàng và Thủ tướng Vatican là sự kiện mang nhiều ý nghĩa. Trong các cuộc hội kiến, hai bên đều vui mừng thấy quan hệ giữa Việt Nam và Tòa Thánh đã đạt được những bước tiến quan trọng và thực chất, từ những cuộc gặp gỡ giữa các vị lãnh đạo cấp cao hai bên, đến việc thiết lập Văn phòng Đại diện Thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam, đặc biệt là sự phát triển tốt đẹp trong đời sống tôn giáo của cộng đồng Công giáo Việt Nam, việc duy trì các cơ chế trao đổi và hoạt động hiệu quả của Nhóm Công tác hỗn hợp.

Hai bên sẽ tiếp tục cùng quan tâm, củng cố hơn nữa niềm tin và sự hiểu biết lẫn nhau, hướng tới việc thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ giữa Việt Nam với Tòa Thánh và chuyến thăm của Giáo hoàng tới Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Khẳng định hình ảnh Việt Nam là đối tác tích cực, có trách nhiệm

Về Đại hội đồng IPU-152, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho biết, Đại hội đồng tiếp tục khẳng định IPU là khuôn khổ quan trọng để các nghị viện tăng cường đối thoại, thúc đẩy đồng thuận và hợp tác nhằm củng cố hòa bình, thượng tôn pháp luật và chủ nghĩa đa phương.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với các đại biểu dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 152 (IPU-152). Ảnh: QH

Hội nghị đã thảo luận, thông qua nhiều nghị quyết quan trọng về vai trò của nghị viện trong phòng ngừa và giải quyết xung đột, thúc đẩy thương mại công bằng, chống chủ nghĩa bảo hộ và tăng cường minh bạch tài chính; đồng thời kiện toàn một số cơ chế của IPU.

Đoàn Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu đã tham gia chủ động, tích cực, trách nhiệm và có nhiều đóng góp thực chất vào thành công chung của Đại hội đồng.

Phát biểu tại phiên thảo luận chung, Chủ tịch Quốc hội đã nêu bật những đánh giá toàn diện về tình hình thế giới với những diễn biến hết sức phức tạp, chưa từng có.

Trong bối cảnh đó, Chủ tịch Quốc hội cho rằng cộng đồng quốc tế vẫn có cơ sở để tin tưởng, hy vọng vào tương lai, bằng cách chung tay hợp tác, đoàn kết quốc tế ở tầm toàn cầu, khu vực và bằng hành động thiết thực của mỗi quốc gia, trên cơ sở thượng tôn pháp luật và vì hòa bình và phát triển.

Chủ tịch Quốc hội đưa ra các đề xuất để nâng tầm chiến lược trong hợp tác giữa các nghị viện. Chủ tịch Quốc hội đã nêu bật những thành tựu của Việt Nam và những mục tiêu phát triển cho kỷ nguyên mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên thảo luận chung Đại hội đồng IPU-152. Ảnh: QH

Theo cơ chế luân phiên, Việt Nam đã tiếp nhận nhiệm vụ Chủ tịch Nhóm ASEAN+3 tại Đại hội đồng IPU-153 sắp tới. Việt Nam đã đưa ra sáng kiến về nâng cao năng lực chống chịu và tự chủ chiến lược của nền kinh tế, nhấn mạnh vai trò của nghị viện trong hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, hỗ trợ doanh nghiệp và lấy người dân làm trung tâm.

Thông điệp và đề xuất của Việt Nam nhận được sự quan tâm, đánh giá tích cực và đồng tình của nhiều nghị viện thành viên và đại biểu tham dự, góp phần khẳng định hình ảnh Việt Nam là đối tác tích cực, có trách nhiệm trong thúc đẩy hợp tác nghị viện và củng cố chủ nghĩa đa phương.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội đã có nhiều cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo nghị viện các nước, qua đó tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và quốc phòng, an ninh...