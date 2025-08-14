Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu Việt Nam kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Hàn Quốc theo lời mời của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân.

Trong 4 ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có chương trình làm việc hết sức phong phú, đa dạng với các cuộc hội đàm, hội kiến, tiếp xúc, gặp gỡ với các lãnh đạo cấp cao Hàn Quốc, chính giới, tổ chức kinh tế, văn hóa, nhà khoa học, gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam và những người bạn Hàn Quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân. Ảnh: VP Tổng thống Hàn Quốc

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, chuyến thăm làm sâu sắc tin cậy chính trị, củng cố quan hệ cá nhân tốt đẹp giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, đạt nhận thức chung quan trọng về việc đẩy mạnh toàn diện và làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc.

Đề xuất chuyển từ hợp tác kinh tế sang liên kết kinh tế

"Ấn tượng trước những thành tựu phát triển quan trọng, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam, Tổng thống Lee Jae Myung nhấn mạnh đất nước Việt Nam vĩ đại, con người Việt Nam vĩ đại, kiên cường trong đấu tranh giải phóng dân tộc sẽ tiếp tục đạt được những kỳ tích mới trong phát triển đất nước", Phó Thủ tướng nêu.

Các lãnh đạo cấp cao Hàn Quốc luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu trong triển khai chính sách đối ngoại tại khu vực và bày tỏ sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ Việt Nam thực hiện mục tiêu phát triển đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Còn Việt Nam nhất quán coi trọng quan hệ với Hàn Quốc và mong muốn hợp tác giữa hai nước tiếp tục có bước chuyển mới, thực chất, hiệu quả, chặt chẽ và bền vững hơn...

Trong bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới nhiều khó khăn, bất ổn, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đề xuất với phía Hàn Quốc định hình tầm nhìn chiến lược mới, chuyển từ hợp tác kinh tế sang liên kết kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc, trong đó có thúc đẩy hợp tác cùng phát triển chuỗi sản xuất, mở cửa thị trường hàng hóa của nhau và hỗ trợ để các doanh nghiệp Việt Nam có thể tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu của các doanh nghiệp Hàn Quốc...

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Hàn Quốc. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng kêu gọi các doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục xác định Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu, điểm đến chiến lược cho xây dựng các trung tâm nghiên cứu và phát triển, đồng thời mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực mũi nhọn, xây dựng các tổ hợp sản xuất công nghiệp chuyên sâu theo chuỗi giá trị tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng chia sẻ, có thể thấy những tâm huyết và sự hào hứng của các chuyên gia, nhà khoa học, các doanh nghiệp của cả hai nước mong muốn đóng góp hiệu quả hơn cho lĩnh vực đổi mới sáng tạo, khoa học - công nghệ của Việt Nam và liên kết kinh tế hai nước.

Lãnh đạo hai nước nhất trí đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đào tạo nguồn nhân lực trở thành trụ cột mới của quan hệ song phương.

Hai lãnh đạo nhấn mạnh nền tảng xã hội, giao lưu nhân dân là chất keo gắn kết bền chặt quan hệ hữu nghị và hiểu biết hai nước. Trên cơ sở đó, hai bên cam kết đẩy mạnh hợp tác văn hóa, giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, giao lưu nhân dân, hỗ trợ các gia đình đa văn hóa Việt - Hàn và hợp tác giữa các địa phương hai nước.

Ngoài ra, mở rộng hợp tác du lịch cũng như đơn giản hóa thủ tục đi lại cho công dân hai nước.

Trên bình diện đa phương, hai bên nhất trí hợp tác chặt chẽ và tăng cường ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, tổ chức quốc tế và khu vực...

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Busan. Ảnh: Minh Nhật

Phó Thủ tướng nhận định, chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm thành công tốt đẹp trên mọi phương diện. Hai bên đã ký kết 50 văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành, tổ chức, doanh nghiệp và địa phương hai nước.

Những kết quả quan trọng trong chuyến thăm trở thành cột mốc lớn mở ra chương mới tươi sáng của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước trong kỷ nguyên mới.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cho biết, ngay sau hội đàm với Tổng thống Lee Jae Myung, Tổng Bí thư Tô Lâm đã yêu cầu các ban, bộ, ngành, địa phương Việt Nam khẩn trương rà soát, nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có và đề xuất mở rộng, thiết lập các cơ chế đối thoại cần thiết, xử lý nhanh chóng và thuận lợi các vấn đề có thể phát sinh.

Hai bên sẽ đề ra những phương hướng nhằm sớm hoàn thành mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 150 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng, bền vững.

Các cơ quan chức năng của Hàn Quốc sẽ chia sẻ với Việt Nam kinh nghiệm phát triển ngành công nghiệp giải trí và hỗ trợ Việt Nam xây dựng, triển khai chiến lược phát triển ngành công nghiệp văn hóa; hỗ trợ Việt Nam thành lập Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc.

Hai bên sẽ nghiên cứu, phối hợp mở rộng ngành nghề và quy mô tiếp nhận lao động Việt Nam tại Hàn Quốc; tăng cường hợp tác giữa các cơ sở giáo dục Việt Nam với các trường đại học, doanh nghiệp hàng đầu Hàn Quốc để tạo nguồn nhân lực chất lượng cao...