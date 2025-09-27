Sáng 27/9, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ lần này là sự khởi đầu đầy kỳ vọng của tư duy lãnh đạo mới, mô hình quản trị mới và ý chí quyết tâm mới, khát vọng phát triển mới của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Cần Thơ sẽ khẳng định vị thế của trung tâm và động lực phát triển của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, xứng tầm là thành phố trực thuộc Trung ương.

Ông Trần Thanh Mẫn cho hay, nhiệm kỳ qua, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng TP Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng (trước đây) đã nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội cũng chỉ ra một số hạn chế như: Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có mặt chưa đạt yêu cầu; trình độ, năng lực một bộ phận đảng viên và cán bộ, công chức chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo chưa toàn diện, sâu sát; công tác kiểm tra, giám sát có lúc chưa được quan tâm đúng mức; có cán bộ, đảng viên vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Kinh tế chưa phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế và mong muốn, kỳ vọng của Trung ương, của Đảng bộ và nhân dân thành phố; một số chỉ tiêu chưa đạt mục tiêu đề ra; cơ chế, chính sách đặc thù dành cho thành phố chưa được phát huy, vị thế trung tâm của thành phố trong vùng chưa được khẳng định rõ…

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: M.T

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các đại biểu tại Đại hội tập trung thảo luận, đánh giá đúng mức những kết quả đạt được, chỉ rõ những hạn chế, nhất là nguyên nhân chủ quan của hạn chế, yếu kém để có những giải pháp hữu hiệu trong thời gian tới.

Lựa chọn, bố trí cán bộ đúng người, đúng việc, đủ đức, tài

Theo Chủ tịch Quốc hội, TP Cần Thơ hội tụ nhiều lợi thế, tiềm năng mà ít nơi nào có được, hệ thống giao thông đường bộ, đường thủy, hàng không, cảng biển, văn hoá sông nước đặc sắc, người dân năng động, nghĩa tình. Do đó, yêu cầu đặt ra đối với thành phố phải cao hơn, toàn diện hơn so với các địa phương khác.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu TP Cần Thơ phải có tầm nhìn không chỉ trong một vài năm hay một nhiệm kỳ, mà phải nhìn xa hơn, dài hạn hơn, với cách làm, bước đi phù hợp cho từng giai đoạn cụ thể.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh các yêu cầu trọng tâm cho TP Cần Thơ, đó là xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ là điều kiện tiên quyết đối với sự phát triển của thành phố. Đảm bảo sự đoàn kết thực chất, thực sự thống nhất cao trong tư tưởng và hành động.

Quán triệt sâu sắc quan điểm “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”. Lựa chọn, bố trí cán bộ đúng người, đúng việc, đủ đức, đủ tài; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ khoa học, tạo nguồn cán bộ trẻ.

Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, kỷ luật, kỷ cương. Tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với quyết tâm cao hơn, hành động mạnh mẽ hơn, khắc phục bằng được những yếu kém, khuyết điểm trong nhiệm kỳ qua.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh thêm, TP Cần Thơ phải vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đảm bảo thông suốt, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển địa phương trong giai đoạn mới. Thành phố phải tiếp tục rà soát, thực hiện phân cấp, phân quyền giữa các cấp chính quyền địa phương, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.

"Thành phố cần tiếp tục kiện toàn công tác cán bộ ở những vị trí còn thiếu; thu hút người tài cống hiến cho thành phố; chủ động rà soát, điều chỉnh, sắp xếp “đúng người, đúng việc, đúng chuyên môn, nghiệp vụ”, nhất định không để thiếu cán bộ, nhất là cán bộ cấp xã hiện nay", Chủ tịch Quốc hội chỉ đạo.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: M.T

Ông cũng yêu cầu TP Cần Thơ cần có giải pháp mạnh mẽ, chương trình hành động cụ thể, triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả 7 nghị quyết rất quan trọng của Bộ Chính trị ban hành trong 9 tháng qua. Đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, học tập mô hình phát triển các thành phố lớn ở trong nước, khu vực và quốc tế.

TP Cần Thơ phải trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học lớn của vùng, phải chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo đồng bộ trong cả hệ thống chính trị và nhân dân. Đồng thời tập trung cao độ để phát triển kinh tế, chú trọng liên kết vùng; chú trọng bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; phát huy mạnh mẽ lợi thế về sân bay quốc tế, cảng biển, đường thủy, đường cao tốc, khai thác không gian phát triển mới, tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn, xây dựng Cần Thơ trở thành trung tâm logistics...

Phát triển mạnh du lịch đặc thù, quảng bá thương hiệu “Cần Thơ - đô thị sông nước”; khai thác bản sắc văn hoá sông nước, trở thành điểm đến quốc tế. Thực hiện đồng thời phát triển đô thị và phát triển nông thôn, phải quy hoạch bài bản, tạo chỉnh thể thống nhất, phát triển cân bằng, hài hòa, bổ sung hỗ trợ nhau...