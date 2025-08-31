Theo hãng tin Yonhap, việc ông Kim tham dự lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng ở Bắc Kinh vào ngày 3/9 mở ra cơ hội cho cuộc gặp thượng đỉnh ba bên với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Đây sẽ là lần đầu tiên ông Kim, người lên nắm quyền vào cuối năm 2011, tham dự một sự kiện ngoại giao đa phương. Ông nội của ông Kim là ông Kim Nhật Thành từng tham dự một cuộc duyệt binh ở Bắc Kinh vào năm 1959.

Đoàn tàu hỏa màu xanh lá cây là phương tiện thường được Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un sử dụng để di chuyển đi công tác. Ảnh: KCNA

Thông tin ông Kim sẽ thăm Trung Quốc được công bố vài ngày, sau khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung và Tổng thống Mỹ Donald Trump đều bày tỏ mong muốn nối lại ngoại giao với Triều Tiên.

Còn theo Yonhap, việc ông Kim tham dự lễ duyệt binh tại Bắc Kinh cùng với ông Putin và ông Tập cho thấy, nhà lãnh đạo Triều Tiên hiện không quan tâm đến việc tham gia ngoại giao với Hàn Quốc hay Mỹ.

Trên thực tế, nhà lãnh đạo Nga và Triều Tiên đã tổ chức các hội nghị thượng đỉnh song phương nhằm làm sâu sắc thêm mối quan hệ quân sự hai nước. Điển hình, Triều Tiên đã điều binh sĩ và vũ khí tới hỗ trợ Nga trong cuộc chiến chống lại quân đội Ukraine ở tỉnh biên giới Kursk.

Truyền thông Triều Tiên đưa tin, ông Kim đã hoàn tất quyết định triển khai quân đội nước này tới Kursk vào ngày 28/8/2024.

Trong khi đó, truyền thông Nga dẫn lời một quan chức Điện Kremlin cho hay, khi tham dự lễ duyệt binh tại Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh vào ngày 3/9, ông Kim sẽ ngồi bên trái ông Tập, còn ông Putin sẽ ngồi bên phải nhà lãnh đạo Trung Quốc.

Nếu ông Kim chọn di chuyển tới Trung Quốc bằng tàu hỏa riêng, hành trình này sẽ mất khoảng 20 giờ.

Một số nhà phân tích ở Hàn Quốc cho rằng, ông Kim nhiều khả năng sẽ sử dụng đoàn tàu hỏa màu xanh lá cây hơn là "Chammae-1", chuyên cơ mà nhà lãnh đạo Triều Tiên đã sử dụng trong các chuyến công tác nội địa đường dài vào những năm đầu nhậm chức.

Giới chuyên gia đánh giá, Triều Tiên dường như chọn chuyến đi của ông Kim tới Trung Quốc là một phần trong nỗ lực hàn gắn mối quan hệ đang căng thẳng với Bắc Kinh.

Cũng theo các nhà phân tích, ông Kim có thể tận dụng việc tham dự lễ duyệt binh vào ngày 3/9 để thắt chặt hơn quan hệ giữa Triều Tiên với Trung Quốc, từ đó củng cố vị thế mặc cả trước khả năng nối lại các cuộc đàm phán với Mỹ.

Giáo sư Lim Eul-chul tại Viện Nghiên cứu Viễn Đông thuộc Đại học Kyungnam nhận định, "chuyến đi của ông Kim dường như là cơ hội để tăng cường hơn nữa tình đoàn kết giữa Triều Tiên - Trung Quốc, Triều Tiên – Nga, và Triều Tiên - Trung Quốc - Nga nhằm đối phó với các nước phương Tây, khi mà cả 3 nước đều đang hứng chịu các lệnh trừng phạt”.