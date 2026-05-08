Theo Yonhap, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 8/5 đã đăng tải hình ảnh nhà lãnh đạo Kim Jong Un và con gái Kim Ju-ae giám sát cuộc thử nghiệm đánh giá toàn diện khả năng cơ động của tàu khu trục Choe Hyon.

"Ông Kim đã tham gia cuộc thử nghiệm được tiến hành trên biển Hoàng Hải nhằm kiểm trả khả năng hoạt động và sẵn sàng chiến đấu của con tàu. Nhà lãnh đạo rất hài lòng với kết quả đánh giá, đồng thời ra lệnh bàn giao tàu Choe Hyon cho hải quân Triều Tiên vào giữa tháng 6 theo đúng kế hoạch", KCNA cho biết.

Trong các hình ảnh được đăng tải, có thể thấy rõ nhà lãnh đạo Kim Jong Un ở trên boong tàu và trong phòng điều khiển chính. Bên cạnh đó, ông Kim và con gái đã cùng dùng bữa với thủy thủ đoàn của tàu Choe Hyon.

Theo Yonhap, Bình Nhưỡng đã công bố tàu khu trục Choe Hyon vào tháng 4 năm ngoái như một phần của nỗ lực hiện đại hóa lực lượng hải quân của nước này. Chiến hạm này sau đó đã hoàn thành quá trình thử nghiệm vũ khí, bao gồm việc phóng nhiều loại tên lửa hành trình và tên lửa phòng không ra biển.

Truyền thông Triều Tiên cho biết, tàu khu trục tên lửa Choe Hyon có lượng giãn nước 5.000 tấn, là chiến hạm lớn nhất lịch sử nước này. Choe Hyon được trang bị tổng cộng 74 ống phóng tên lửa thẳng đứng (VLS) với nhiều kích cỡ khác nhau, giúp tối ưu hóa số lượng và chủng loại tên lửa mang theo.

Các chuyên gia quân sự nhận xét, tàu chiến của Triều Tiên sở hữu hỏa lực vô cùng ấn tượng, không hề kém cạnh so với các chiến hạm hiện đại trên thế giới. Để so sánh, các tàu khu trục lớp Arleigh Burke của Mỹ được trang bị khoảng 90-96 ống phóng tên lửa.