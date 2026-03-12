Theo hãng tin Yonhap, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 11/3 đã công bố các hình ảnh về chuyến di thị sát của nhà lãnh đạo Kim Jong Un và con gái tới một nhà máy sản xuất vũ khí lớn của Bình Nhưỡng.

"Khi tới thăm nhà máy, ông Kim đã nhận được những báo cáo về sự ưu việt của mẫu súng lục mới, bao gồm tỷ lệ trúng đích và hỏa lực tập trung. Ông Kim sau đó đã bày tỏ sự hài lòng về quá trình phát triển của mẫu súng lục, đồng thời yêu cầu thiết lập một dây chuyền sản xuất mới tại nhà máy trong khuôn khổ kế hoạch phát triển quốc phòng 5 năm", KCNA cho biết.

Ảnh: Yonhap

Trong các hình ảnh được công bố, ông Kim và con gái Kim Ju-ae đã cùng thử nghiệm súng lục tại trường bắn bên trong nhà máy. Nhà lãnh đạo Triều Tiên sau đó cũng xem xét kỹ một mẫu súng bắn tỉa tầm xa mới được chế tạo.

Theo tình báo Hàn Quốc, Ju-ae là con gái thứ 2 của ông Kim Jong Un, được cho sinh năm 2012. Trong năm vừa qua, Ju-ae thường xuyên xuất hiện bên cạnh nhà lãnh đạo Triều Tiên trong các sự kiện trong nước như các buổi thử nghiệm tên lửa hay khai trương khu nghỉ dưỡng.

