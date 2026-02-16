Theo Korea Times, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 16/2 đã đưa tin về việc nhà lãnh đạo Kim Jong Un khánh thành khu nhà ở và tổ hợp tiện ích mang tên "Phố Saebyeol".

"Khu nhà ở được xây dựng theo nguyện vọng của đất nước, nhằm tưởng nhớ những người lính đã hy sinh để bảo vệ các giá trị thiêng liêng. Công trình này dành riêng cho thân nhân của những người lính, giúp họ có thể tự hào và đem lại sự an ủi. Đảng và chính phủ sẽ thực hiện tất cả mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo thân nhân của các binh lính có được cuộc sống ổn định", ông Kim cho biết.

Ông Kim Jong Un khánh thành khu nhà ở cho thân nhân của binh lính Triều Tiên chiến đấu ở Nga. Ảnh: KCNA

Tham dự buổi lễ khánh thành cùng nhà lãnh đạo Triều Tiên là con gái Kim Ju-ae và nhiều lãnh đạo cấp cao của Bình Nhưỡng. Sau khi cắt băng khánh thành, ông Kim Jong Un cũng thăm hỏi và động viên một số gia đình quân nhân.

Theo miêu tả của KCNA, khu nhà ở Saebyeol bao gồm nhiều tòa chung cư cao tầng và hệ thống công trình thương mại - dịch vụ được thiết kế đồng bộ. "Công trình đáp ứng tất cả tiêu chí về thẩm mỹ, tiện nghi và công năng sử dụng", KCNA viết.

Vào tháng 10/2024, chính phủ Triều Tiên đã triển khai khoảng 15.000 quân tham gia chiến dịch quân sự ở vùng Kursk của Nga. Theo ước tính của Hàn Quốc, đã có 600 binh lính Triều Tiên thiệt mạng khi làm nhiệm vụ ở Nga và hơn 4.000 người khác bị thương.