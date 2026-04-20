Theo hãng tin Yonhap, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 20/4 đã đăng tải hình ảnh nhà lãnh đạo Kim Jong Un và con gái Kim Ju-ae giám sát cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo Hwasong-11 Ra.

"Mục tiêu của cuộc thử nghiệm là kiểm tra sức công phá của các loại đầu đạn mới, bao gồm đầu đạn chùm và đầu đạn nổ phân mảnh gắn trên tên lửa. Các tên lửa đã đánh trúng mục tiêu chỉ định là một hòn đảo cách thao trường 136km, đầu đạn nổ bao chùm diện tích gần 13ha, qua đó thể hiện rõ năng lực của hệ thống", KCNA cho biết.

Ảnh: Yonhap

Sau cuộc thử nghiệm, ông Kim đã bày tỏ sự hài lòng với kết quả diễn tập, nhấn mạnh việc phát triển các loại đầu đạn khác nhau sẽ giúp quân đội Triều Tiên đáp ứng yêu cầu tác chiến hiệu quả hơn.

Theo Yonhap, Bình Nhưỡng đã 7 lần phóng tên lửa đạn đạo kể từ đầu năm nay, bao gồm 4 vụ diễn ra trong tháng Tư. Phía Hàn Quốc đã lên án vụ phóng mới nhất, cáo buộc đây là hành động vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đồng thời kêu gọi Triều Tiên chấm dứt ngay các hoạt động thử nghiệm mang tính khiêu khích.

Hwasong-11 là dòng tên lửa đạn đạo chiến thuật tầm ngắn của Triều Tiên và biến thể "Ra" là phiên bản tập trung vào khả năng mang đầu đạn đặc biệt. Tên lửa này có tầm bắn từ 600 - 800km, được vận hành bằng bệ phóng di động. Hình dạng của Hwasong-11 được cho là có nhiều điểm tương đồng với tên lửa đạn đạo Iskander-M của Nga và Hyunmoo-2B của Hàn Quốc.