Theo báo Korea Times, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 26/1 đã công bố các hình ảnh về chuyến đi thị sát của nhà lãnh đạo Kim Jong Un tới xưởng mỹ thuật Mansudae, nơi phụ trách chế tác các tác phẩm vinh danh binh lính Triều Tiên làm nhiệm vụ ở Nga.

KCNA dẫn lời ông Kim Jong Un phát biểu: "Các tác phẩm điêu khắc sẽ truyền tải cuộc đời vẻ vang và chiến công của những người lính Triều Tiên, những người bảo vệ danh dự tới mọi thế hệ sau này. Tất cả tác phẩm phải bảo đảm giá trị nghệ thuật cao và sự hoàn thiện tinh tế tới từng chi tiết. Tôi hy vọng mọi người có thể cảm nhận được niềm tin vào chiến thắng tất yếu mà những người lính anh hùng luôn gìn giữ, đồng thời luôn ghi nhớ về họ".

Ảnh: Yonhap

Trong các hình ảnh được công bố, những bức tượng khắc họa binh lính Triều Tiên trong trạng thái chiến đấu được mạ vàng, có kích thước lớn gấp 2 - 3 lần người thật. Sau khi hoàn thành, các tác phẩm điêu khắc sẽ được trưng bày tại "Bảo tàng Tưởng niệm chiến công trong các chiến dịch quân sự ở nước ngoài", công trình được Bình Nhưỡng khởi công vào tháng 10/2025.

Vào tháng 10/2024, chính phủ Triều Tiên đã triển khai khoảng 15.000 quân tham gia chiến dịch quân sự ở vùng Kursk của Nga. Theo ước tính của Hàn Quốc, đã có 600 binh lính Triều Tiên thiệt mạng khi làm nhiệm vụ ở Nga và hơn 4.000 người khác bị thương.

