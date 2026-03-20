Theo hãng tin Yonhap, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 20/3 đã đăng tải các hình ảnh ông Kim Jong Un và con gái Kim Ju-ae giám sát một cuộc tập trận quy mô lớn của Bình Nhưỡng.

Cuộc tập trận được tổ chức tại căn cứ huấn luyện số 60, có sự tham gia của dòng xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ mới của Triều Tiên và các đơn vị thiết giáp khác. Trong khuôn khổ huấn luyện, mẫu xe tăng này đã đánh chặn thành công 100% tên lửa chống tăng và máy bay không người lái (UAV), qua đó chứng minh hiệu quả của hệ thống phòng thủ chủ động.

"Mẫu xe tăng mới đã chứng minh được hiệu quả tác chiến đáng kinh ngạc, đặc biệt vượt trội trong khả năng phòng thủ. Đây là một bước tiến lớn khi lực lượng thiết giáp của chúng ta đã hoàn toàn khắc phục được những hạn chế trong chiến đấu", KCNA dẫn lời ông Kim phát biểu.

Trong những hình ảnh do KCNA công bố, có thể thấy rõ nhà lãnh đạo Triều Tiên và con gái ngồi trên mẫu xe tăng chiến đấu mới. Trong thời gian vừa qua, Ju-ae thường xuyên xuất hiện bên cạnh cha ở các sự kiện trong nước như các buổi thử nghiệm tên lửa hay khai trương khu nghỉ dưỡng.

Theo Yonhap, mẫu xe tăng xuất hiện trong cuộc tập trận kể trên là Chonma-2, xe tăng chiến đấu chủ lực được Triều Tiên công bố lần đầu tiên vào năm 2020.

Xe tăng Chonma-2 được trang bị pháo nòng trơn 125mm, tương tự pháo 2A46 của Liên Xô, với hệ thống tham chiếu đầu nòng (MRS) để tăng độ chính xác khi bắn trong chuyển động. Đây là một bước tiến so với các mẫu xe tăng trước đó của Triều Tiên, vốn sử dụng pháo 115mm. Các vũ khí phụ của xe tăng này bao gồm tên lửa chống tăng dẫn đường Bulsae-3, súng máy đồng trục và súng phóng lựu.

Điểm nổi bật nhất của Chonma-2 là hệ thống phòng thủ chủ động GL-6 và giáp phản ứng nổ (ERA) phiên bản composite. Những trang bị này sẽ giúp xe tăng gia tăng khả năng sống sót khi phải đối đầu với tên lửa chống tăng hay UAV.